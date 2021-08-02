İlklerin Kadını: Yasemin Adar kimdir?

Milli Güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında, 76kg bronz madalya maçında Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy’i tuşla yendi ve kadın güreşteki ilk Olimpiyat madalyamızın sahibi oldu. Adar, Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde rakibi ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Yasemin Adar kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk olimpiyat madalyasını getiren sporcu olarak tarihe geçti. Peki, bu başarısıyla tarihe geçen Yasemin Adar, kimdir, kaç yaşında, nereli? Spora nasıl başladı? Kariyerinde hangi başarılar var? Yasemin Adar'ın biyografisine mercek tutalım...

#Tokyo2020| Olimpiyat madalyası kazanan ilk Türk kadın güreşçimiz Yasemin Adar’ın maç sonrası sevinci🤩



Tebrikler Yasemin👏🇹🇷@AdarYasemin pic.twitter.com/dsnkE4j7cv — TMOK | #TeamTürkiye 🇹🇷 (@TMOK_Olimpiyat) August 2, 2021

YASEMİN ADAR KİMDİR? YAŞI, KİLOSU...



Doğum Yeri: Balıkesir

Boy / kilo: 181 cm / 76 kg

Doğum Tarihi: 06. 12. 1991

Mevki: Serbest Stil

Oynadığı Takım: Enka Spor Kulübü

Yasemin Adar, 6 Aralık 1991 tarihinde, Balıkesir’in Çiçekpınar Köyü’nde dünyaya geldi. Lise yıllarında, beden eğitimi öğretmeninin spora yönlendirmesi ile 17 yaşında Balıkesir Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi’nde atletizm takımına girdi. Spora gülle atma dalıyla başladı. Sonrasında Eski Milli Güreşçi, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Aslan Seyhanlı'nın ve Güreş Antrenörü Kemal Kurt'un teşvikiyle, Balıkesir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde güreşmeye başladı. Milli sporcu şu anda kariyerine İstanbul Enka Kulübü’nde devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun.

İLKLERİN KADINI

Letonya'da 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki tarihi başarısıyla Türk kadın güreşinde ilk kez altın madalya alan isim Yasemin Adar, üst üste 4 yıl Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Yasemin Adar, Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da bir ilke imza attı. Milli sporcu, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi unvanını elde etti. "İlklerin kadını" olarak anılan Yasemin Adar, olimpiyatta da bir ilke imza atmış oldu.

'KADINDAN GÜREŞÇİ Mİ OLUR'

Yasemin Adar Mayıs 2021'de AA'ya verdiği röportajda şunları söylemişti: "Çevremdekilere ilk başta 'Güreş yapıyorum, güreşle ilgileniyorum.' dediğimde çok şaşırdılar ve bana 'Kadından güreşçi mi olur?' dediler. Bu durum beni çok kamçıladı ve 'Ben bunu tüm Türkiye'ye ispat edeceğim.' dedim. Dediğim gibi de oldu. İlk başta toplum tarafından çok büyük yadırgandım ve istenmedim. Şu anda insanlar benim sayemde kadın güreşini biliyor, benimsiyor, hatta takdir edip destekliyor. Şimdiki kızların önünde ben bir rol modelim.

YASEMİN ADAR GÜREŞE NASIL BAŞLADI?

Yasemin Adar 2017 yılında verdiği bir röportajda güreşe nasıl başladığını şöyle anlatmış:

Balıkesir Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi’nde okurken beden eğitimi öğretmenim beni atletizme yönlendirdi. Vücut yapımın uygun olduğunu söyledi. Benim atletizme başladığım sırada Bursa’dan Remziye Çıtak Kurt adında yeni bir öğretmen geldi. Gülle antrenörüydü. Beni gülleye yönlendirmek istedi. Gülle için çok uygun olduğumu söyledi. Başta istemedim. Hatta “Gülle bana uygun değil, kaba bir spor” dedim. Bir de kilo almamı istedi. Ben o yüzden de endişe ettim. Kilo almak istemiyordum. Sonra ikna oldum ve çalışmaya başladım. Remziye öğretmenin tayini Bingöl’e çıktı. Ama eşi Kemal Kurt güreş antrenörüydü. Beni eşine emanet etti. Spora devam etmemi istiyordu. Güreş yapmasan bile kuvvet antrenmanları yaparsın demişti. Olur dedim. Böylece beden eğitimi ve spor yüksekokulunun mülakatlarına da hazırlanırım diye düşündüm. Piolet diye bir hareket var ve güreşçiler bu hareketi çok iyi yapıyor. Bu hareketi mülakatta yapmam gerekiyordu. Ama ben o zamana kadar jimnastik görmediğim için bu hareketi nasıl yapacağımı bilmiyordum. “Bu piolet hareketini öğrendikten sonra devam etmem” diyordum. Ama öyle olmadı. Hocalar güreşe yeteneğimin olduğunu söyledi. Başarılı olabileceğimi düşündüler. Henüz başlayalı 4 ay olmuştu. Ardından Türkiye şampiyonasına katıldım ve 2’nci oldum. Sonra milli takım kamplarına gitmeye başladım. Oralarda hazırlandım. Uluslararası turnuvalara katıldım. Sonra Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonası böyle geldi.

GÜNDE 6 SAAT ANTRENMAN YAPIYOR

Şampiyonalara çok yoğun bir tempoyla hazırlanan Adar, kamp döneminde günde 6 saat antrenman yapıyor. Diyetisyen kontrolünde beslenen Adar, o dönem yaptığı açıklamada "Ben de Türkiye'nin ilklerin kadını olarak ilk olimpiyat altın madalyamı almak istiyorum. Olimpiyata giden bütün sporcuları yendim, iyi bir hazırlık dönemi geçirirsem şampiyonluğu hedefliyorum." diye konuşmuştu.

YASEMİN ADAR'IN KARİYERİ

Yasemin Adar'ın sitesinde kariyeriyle ilgili şu bilgiler yer alıyor:

2020 Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası 1.si

2020 Avrupa Güreş Şampiyonası 2.si

2019 Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası 1.si

2019 Avrupa Güreş Şampiyonası 1.si

2019 Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası 3.sü

2018 Dünya Güreş Şampiyonası 2.si

2018 Avrupa Güreş Şampiyonası 1.si

2018 Uluslararası Yaşar Doğa Turnuvası 2.si

2018 Uluslararası Klippan Lady Open Güreş Turnuvası 2.si

2017 Dünya Güreş Şampiyonası 1.si

2017 Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası 1.si

2017 İslam Oyunları 1.si

2017 Avrupa Güreş Şampiyonası 1.si

2016 Avrupa Güreş Şampiyonası 1.si

2016 Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası 1.si

2016 Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası 1.si

2016 Grand Prix İspanya 3.si

2016 Rio Olimpiyatları 8.si

2015 Avrupa Oyunları 5.si

2015 Dan Kolov-Nikola Petrov güreş Turnuvası 2.si

2015 Uluslararası Poland Open Güreş Turnuvası 1.si

2013 Dünya Güreş Şampiyonası 5.si

2013 Akdeniz Oyunları 1.si

2013 Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası 2.si



2012 Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası 3.sü

2012 Akdeniz Şampiyonası 1.si