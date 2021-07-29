Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde

Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Özbekistan adına yarışan Tursunoy Rakhimova’yı 3-2 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Kokugikan Arena'da son 16 turunda Taylandlı sporcu Jitpong, Filipinli rakibi Irish Magno'yu 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Buse Naz'ın rakibi oldu. Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final karşılaşması 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te oynanacak. Buse Naz, rakibini yenmesi durumunda yarı finale yükselerek madalyayı garantileyecek. Bu başarının ardından bugün internette Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç kilo, hangi takımın sporcusu soruları en çok merak edilenler arasında... Önce Buse Naz Çakıroğlu'nun maç sonu sözlerine ardından biyografisine yakından bakalım:

SEVİNMEK İÇİN ERKEN: ALTIN İÇİN BURADAYIZ

Maç sonrası rakibi karşısında geride kapattığı ilk raunda dikkati çeken Buse Naz, şöyle konuştu: " Maça iyi başlayamadım. Burası olimpiyat, hiç kolay maçınız olmayacak. Altın madalyaya giden yol dört ağır maçtan geçiyor. Seri başı olduğum için ilk turu bay geçtim. Aslında bu da benim için dezavantaj oldu. Çünkü diğer rakiplerim ortama alıştı. Ben bunu bugün yaşadım. Beklentinin de büyük olduğunun farkındayım. Takım olarak buradan büyük başarılarla ayrılacağız. Boksta iki madalyamız var ama altınımız yok. Burada 3 altın madalya neden almayalım. Kadın takımımız çok güçlü. Altın madalyalar alabilecek kapasitedeyiz. Sevinmek için erken, çünkü altın madalya için buradayız. Bronz ve gümüş madalya bizim için yeterli değil. "



BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR, YAŞI, KİLOSU, TAKIMI...

Buse Naz Çakıroğlu, 26 Mayıs 1996 doğumlu ve şu anda 25 yaşında. Trabzon’da dünyaya gelen Buse Naz Çakıroğlu, Düzce Üniversitesi’nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu’nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.

Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.

OLİMPİYATA KOTA KAZANAN İLK KADIN BOKSÖRLERDEN

Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye’nin Olimpiyatlardaki tarihi açısından önemli sporculardan biri. Çünkü Buse Naz Çakıroğlu, Paris’teki Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları’nda Altın Madalya kazandı. Tokyo Olimpiyatları’na katılma kotasını elde etmesiyle, Türkiye’nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü oldu. Başarılı sporcu bu konuda Fenerbahçe.org'a şu yorumu yapmıştı:

"Ben ilk vize alan kadın olarak geçiyorum ama bunun sebebi aslında kilomun hafif olması yani ilk maça benim çıkmam. Yoksa diğer arkadaşlarım da gerçekten bir ilk başardı. 2012 yılında kadın boksu ilk kez olimpiyata girdi. 2012 ve 2016 olimpiyatlarını boş geçirdik. Bizden önce katılan arkadaşlarımız ne yazık ki vize alamamıştı. Bu sene böyle bir ilki gerçekleştirdik aslında 3 kadın olarak ( biz. Çok gururluyuz ama bir o kadar da artık üzerimizdeki yük arttı, bunun bilincindeyiz."

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU BOKSA NASIL BAŞLADI?

Genç sporcunun boks kariyeri ise oldukça ilginç... Buse Naz, boksa başlama serüvenini şöyle anlatmıştı: Boksa 2010 yılında ilginç bir şekilde başladım. 2009 yılında kardeşimin kolu kırıldı. Zor bir ameliyat geçirdi. Annem de onun kolunu güçlendirmek için spor yapmamızı istedi. Uzak olduğu için tek başına gitmesin diye ona eşlik ettim. Yaklaşık 6 ay sonra hocamız anneme, 'Erkekte bu spor için yetenek yok ama kızımız gelsin' dedi. 2010 yılında babam vefat etti. Yaşım ufak olduğu için çok fazla hayat koşullarını düşünemiyorsunuz ama bazı şeyler insana olgunluk getiriyor. Ben 'Bu sporu yapmak istiyorum' dedim. Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Yenildim, düştüm kalktım ama pes etmedim."

AİLEM İLK BAŞTA İZLERKEN DAYANAMIYORDU

Haber Global'e verdiği röportajda ailesinin ilk başlarda boks maçlarını izlerken dayanamadığını belirten Buse Naz Çakıroğlu, “Annem genelde yayını kaydediyor, yendiysem izliyor, yenmediysem izleyemiyordu. Ama alıştılar, çünkü çok emek veriyorum. Artık ringe çıktığımda şu an annem beni izliyor diyorum. Bu da bana kendi içimde sakin olmam lazım, en iyi olmam lazım (duygusunu yaratıyor)”.





ANTRENMAN PROGRAMI ÇOK AĞIR

Buse Naz Çakıroğlu, çok ağır bir antrenman programı olduğu için çalışmadığı anlarında dışında sürekli dinlendiğini söylüyor. Haftanın 6 günü bu programı uyguladığını söyleyen Buse Naz Çakıroğlu, “Sadece Pazar günleri dinleniyorum, Sabah 7.30’dan itibaren gün içinde aralıklarla toplamda 4 – 4 buçuk saat antrenman yaptığını belirtiyor.

HAYALİ OLİMPİYAT MADALYASI

Buse Naz Çakıroğlu, Şubat 2021'de AA'ya verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Olimpiyata giden ve orada altın madalya kazanan ilk kadın takımında olmayı çok istiyorum ama o madalyayı Fenerbahçe'ye getirmeyi de bir o kadar istiyorum. Bir sporcu fabrikası, spor üssü olarak gördüğüm Dereağzı'nda antrenman yaparken etrafa bakıyorum ve duygulanıyorum. O tesise olimpiyat madalyamı almış şekilde gelmiş olmayı hayal etmek bile beni çok duygulandırıyor, umarım bunu yaşatacağım."

3 KELİME 3 TON YUMRUKTAN AĞIRDIR

Milli sporcu, 2019 yılında bir röportajda Boksun hayatına olumlu bakmak adına önemli bir rol oynadığını söylemiş:

"İnsanlarla ilişkilerimiz daha iyi oluyor. Bu işi ciddi anlamda yaptıktan sonra hayatıma , '3 kelime, 3 ton yumruktan daha ağırdır' sözü girdi. Ben 7 yıldır bu sporu yapıyorum ve dışarıda kimseyle fiziksel ve zihinsel bir tartışmaya girmedim. Trafikte, otobüste ve dışarıda hep insanları anlamaya çalışıyorum."

"Bazen dışarında kadınlar tarafından, 'Kadınlar boks yapar mı, nasıl dövüşüyorsunuz' şeklinde bakış açısı oluyor. Bu bazen üzüyor bizi. Biz sadece bu sporu ringde yapıyoruz. Ringin dışında bir kadın olarak makyajımızı da yaparak günlük yaşamımızı sürdürüyoruz. Bazen soruyorlar, 'neden cimnastik veya başka spor değil' diye. Benim belki o sporlara yeteneğim yok. Basketbol oynamak için boyum uzun değil. Her şeye yeteneğimiz olmayabiliyor. Bu spora dövüşmek olarak bakmamak lazım. İşinizi özveriyle yapmak çok önemli. Zorlukla bunlar oluyor, bazen dışarıdan istediğimiz desteği göremiyoruz. Ben bu sporu yaptığım için ilk yurt dışı deneyimimi 14 yaşında yaşadım. Farklı ülkeler görüyoruz. Böyle güzellikleri var."









INSTAGRAM'DA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU

Buse Naz Çakıroğlu'nın Instagram hesabında yaklaşık 16 bin takipçisi bulunuyor. Genç sporcu çeyrek finale yükseldiği maç sonrası yaptığı açıklamada "Sosyal medyadan çok fazla mesaj alıyorum. Antrenörümle birlikte ortak bir karar aldık ve sosyal medyayı kullanmıyorum. Bu yüzden onlara geri dönüş yapamıyorum. Yaklaşık 2 yıldır bu anı bekliyoruz. Okuyabildiğim kadar bütün mesajları okuyorum, Türk halkının dualarını ve desteğini hissediyorum. Okuyup onlara cevap vermek istiyorum ama inşallah altın madalyadan sonra hepsine geri dönüş yapacağım." dedi.

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