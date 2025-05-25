Mülakat tavsiyeleri: Başarılı bir mülakat için 26 ipucu

Her şirketin potansiyel adaylarla görüşme konusunda farklı bir süreci vardır ve bu süreç görüşmeye kadar tahmin edilemez. Mülakat hazırlığının amacı gelebilecek sorulara doğru yanıt verebilmek ve kendini iyi ifade ederek olumlu sonuç elde edebilmektir. Mülakatınıza görüşmenize hazırlanmanıza yardımcı olmak için, 20'den fazla ipucu hazırladık. Kemerlerinizi bağlayın, birkaç not alın ve mülakatınızda başarıya hazırlanın.

MÜLAKAT ÖNCESİ

1. Şirket ve sektörü araştırın

Şirket ve sektörü araştırmak mülakat hazırlık sürecinin en önemli adımıdır. Birden fazla kaynağa bakarak, kuruluş hakkında daha bilgiye sahip olmalısınız.

2. İş tanımını dikkatlice okuyun

Çoğu kuruluş, tam olarak ne aradıklarını açıklamak için iş tanımını kullanır; bu nedenle görüşmenizden önce, söz konusu iş tanımını dikkatli okuduğunuzdan emin olun ve içselleştirin.

3. Şirketin ürün veya hizmetini deneyin

Görüşme yaptığınız şirket üretim firmasıysa, ürünleri deneyimleyin ve geri-bildirimlerinize hazırlanın.

4. Görüşeceğiniz kişi hakkında bilgi edinin

Görüşme sırasında, alanlarındaki güncel olayları tartışabilir veya ortak bir ilgi alanını, hobileri gündeme getirebilirsiniz.

5. Hikayelerinizi hazırlayın

İş hayatında olası negatif her durumu önceden tahmin etmek pek mümkün değildir, bu nedenle geçmiş iş deneyimlerinizden ihtiyaca göre uyarlanabilecek birkaç hikaye hazırlayın

6. Cevaplarınızı uygulayın ancak ezberlemeyin

Hazırlanmanız gereken pek çok genel mülakat soruları arasından birkaç maddeyi not edin ve bunları mülakatın için ajandanızda bulundurun.

7. Beden dilini düşünün

Görüşme sırasında dikkatinizin dağılmaması için hareketlerinizi önceden planlayın. Göz temasını kaybetmeyin, dik oturun, bacak bacak üstüne atmayın, İK uzmanıyla karşılıklı oturarak görüşün. Kendininize olan özgüveninizi bedensel dille ifade edin.

8. Onlara soracağınız soruları yazın

Mülakatın sonunda işe alım uzmanlarına hangi iş akışı sistemlerini kullandıklarını veya performansı nasıl ölçtüklerini sorabilirsiniz. Ayrıca cevabını gerçekten istediğiniz soruları sormayı unutmayın.

9. Mülakat becerilerinizi geliştirin

Lovell, "İşe alım görevlileri aynı zamanda takıma uygun olup olmadığınızı ve birlikte çalışmak isteyecekleri biri olup olmadığınızı da görmek istiyor. Bu yüzden insanlara röportajlarında kişiliklerinin biraz parlamasına izin vermelerini söylüyorum." Diyor.

10. Bazı sahte röportajları deneyin

Kariyer koçuyla birkaç deneme mülakatı yapın.

11. Teknik görüşmelere veya beceri testlerine hazırlanın

Teknik bir görüşmeye hazırlanıyorsanız veya size bir beceri testi yapılacağı söylendiyse, mümkün olduğu kadar erken hazırlanmaya başlayın.

12. Mülakat türünü öğrenin ve buna göre hazırlanın

Bazı şirketlerin birkaç farklı kişiyle bireysel olarak görüşmenizi sağlayabileceğini, bazılarının ise grup oturumları düzenleyebileceğini veya bir mülakat sunumu talep edebileceğini unutmayın. Hangi role başvurduğunuza ve süreçte ne kadar ilerlediğinize bağlı olarak geleneksel bir telefon görüşmesine, görüntülü görüşmeye veya yüz yüze toplantıya kaydoluyor olabilirsiniz. Hangi mülakat tipini katılacağınızı görüşme öncesi mutlaka öğrenin ve hazırlık yapın.

13. Nasıl görüneceğinize karar verin

Mülkatta duruş ile birlikte giyinilen kıyafet de önemlidir. Genellikle şirket içi nasıl giyinildiğini görmek için şirketin sosyal medyalarında dolaşın. Genellikle kendinizi tipik bir iş gününe göre biraz daha profesyonel bir şekilde tanıtmanız önerilir.

14. Özgeçmişinizin kopyalarını çıkartın

Görüşmeler için, özgeçmişinizin en azından görüştüğünüz herkese yetecek kadar artı bir kopyasını yanınızda getirin. Ancak, telefonla veya video görüşmeniz varsa, özgeçmişinizin basılı bir kopyasını bulundurmak, ona tekrar başvurabilmeniz için yararlı olabilir.

15. Gerekli teknolojileri test edin

Zoom ve telefon görüşmeleri için gerekli tüm donanım, yazılım ve ağ bağlantılarının beklendiği gibi çalıştığından emin olun. Mikrofonlu kulaklık kullanabiliyorsanız bunu yapın ve görüşme başlamadan önce kulaklıkların bağlı olduğundan emin olun.

16. Çantanızı önceden hazırlayın

Taşıdığınız çanta, sırt çantası veya evrak çantası ne olursa olsun, günlük ihtiyaçlarınızın yanı sıra ekstra özgeçmişinizi ve not defterinizi de bulundurun.

17. Oraya nasıl gideceğinizi planlayın

Mülakatın lokasyonuna varmanızın ne kadar süreceğini bilin ve olası trafik veya toplu taşıma gecikmeleri için bolca ekstra zaman ekleyin. Ve hepsinden önemlisi, aynı şehirde birden fazla ofis olması durumunda, konumu irtibat ettiğiniz kişiyle teyit ettiğinizden emin olun

18. Ortamınızı hazırlayın

Uzaktan görüşmeler için ortamınızın sessiz ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak olduğundan emin olun. Mülakat sırasında başvurmanız gereken her şeyi, bir not defteri, çalışma kalemi ve içecekle birlikte önünüze koyun.

19. Maaş araştırması yapın

Tipik olarak, yapılan ilk görüşme sırasında size maaş beklentileriniz sorulabilir. Pozisyonun maaş aralığını sorabilir ve ardından sizin için uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz. Ancak bu tür bir iş için piyasa oranına uygun, bilinçli bir karar vermek için önceden biraz maaş araştırması yapın.

20. İyi bir gece uykusu çekin

Uyku, hafızanın korunmasında ve dikkat süresinde önemli bir rol oynar, bu nedenle her zamankinden daha erken yatmaya çalışın, ertesi sabah yola enerjinizi toplamış olursunuz.

21. Sakinleşin ve heyecanızı kontrol edin

Sizi sakinleştirecek yöntemler herkes için farklıdır, bu nedenle sizin için en faydalı ve etkili olanı düşünün. Belki biraz nefes egzersizi yapmanız veya arabanızda kendinize moral verici bir konuşma yapmanız gerekebilir.

MÜLAKATTA

22. Görüşmeciye kendinizden bahsetmeye hazır olun

Her mülakatta şimdiye kadar en çok sorulan "Bana kendinizden bahsedin." veya "Özgeçmişinizi bana yönlendirin” gibi sorulara vereceğiniz yanıt, görüşme yaptığınız spesifik işe ve şirkete uygun olmalı.

23. Hazırlıksız yakalanırsanız ne yapacağınızı planlayın

Her şeye hazırlanamazsınız ama nasıl cevaplayacağınızı bilmediğiniz bir mülakat sorusu gibi beklenmedik durumlarla yüzleşmeye hazırlanabilirsiniz. Uzmanların çoğu soğukkanlılığınızı korumanızı ve düşünmek için biraz zaman ayırmaktan korkmamanızı söylüyor.

24. Bu pozisyonla neden ilgilendiğinizi bilin

İşe alma yöneticileri, pozisyona tutkuyla bağlı olan veya en azından ilgileniyor gibi görünen kişileri arıyor. İşin hangi yönleri size heyecan verici geliyor? Bunu kısa ve öz bir şekilde ve olumlu bir tavırla iletebilmek uzun bir yol kat edecektir

25. Bulduğunuz önemli sayıları ve ayrıntıları not edin

Sorumlulukları ve başarıları tartışırken bazı kesin rakamları veya detayları vermek, işe alım yöneticisine yaptığınız işte iyi olduğunuzu gösterebilir.

MÜLAKAT SONRASI

26. Mülakatınızın kısa özetini doldurun

Hatırlamak istediğiniz tüm ayrıntıları derlemenin, söylemek ve sormak istediklerinizi not etmenin ve toplantıyla ilgili tüm önemli hususları işaretlemenin bir yolu da özet oluşturmak.