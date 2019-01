Birlikte çalışılan insanların ruhuna dokunarak yapılan işlerin sinerji yarattığını ve bambaşka sonuçlar doğurduğunu söylüyor Stefanel Türkiye Perakende Müdürü Gülru Avar. Ona göre her zaman öncelikli olması gereken şey, insan faktörü.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yapan Gülru Avar, küçük bir çocukken tıpkı babası gibi idealist bir mimar olmanın hayalini kurarmış ama kendi deyimiyle tesadüfi sayılabilecek bir şekilde kendini perakendenin muhteşem dünyasında bulmuş. Inditex, Louis Vuitton, Bestseller ve Yargıcı gibi firmalarda çalıştıktan sonra iki sene önce Stefanel’de Türkiye Perakende Müdürü olarak göreve başlamış. “Yaptığım işte kendimi buluyorum. İşimi severek yaptığım için enerjim bitmiyor, üretkenlik hep devam ediyor” diyen Avar’a göre profesyonelliğin en önemli sırrı, insanı yönlerin varlık göstermesi. İnsanları ya da sonuçları farklılaştıran şey ise bakış açısı ve uygulama yöntemleri. “Birlikte çalışılan insanların ruhuna dokunarak yapılan işlerin sinerji yarattığını ve bambaşka sonuçlar doğurduğunu yaşayarak görüyorum. İnsan faktörü her zaman öncelikli olmalı, benim için öyle” diyor. Bugünkü Gülru Avar olmasında payı olduğuna inandığı güven, adalet ve sorumluluk duygusu gibi değerler onun için çok önemli. Aynı zamanda yaşadığımız her anın keyfini çıkarmanın kendimize sağlayabileceğimiz en büyük katkı olduğunu düşünüyor. Hayat felsefesini de zaten bunun üzerine kurmuş.







“Seyahat etmek ruhumu özgürleştiriyor”

Avar, yıllardan beri farklı alanlara ilgi duymuş, değişik hobiler edinmiş ama ne kadar yoğun olursa olsun spor her zaman hayatında var olmuş. “Hareket ve sürekli yapacak bir şeylerin olması beni hayata bağlı ve dinç tutuyor. Spor da bu bağlantıyı kuran en önemli faktörlerden biri.” Sporun dışında takı tasarımı ve yemek yapmanın, yaratıcılığını kullanabildiği ve kendisine müthiş huzur veren alanlar olduğunu söylüyor. Hatta mutfakta kendini bile unuttuğunu ekliyor gülerek. Seyahat etmek de vazgeçilmezleri arasında; pek çoğumuz gibi. Elinden geldiğince küçük molalar yaratmaya çalışıyor kendine. Seyahat etmenin ruhunu özgürleştirdiğini ve beslediğini söylüyor. Farklı rotalar oluşturmayı çok seviyor ama sıklıkla gidip kafasını dağıttığı belli yerler de var. Kaotik olmayan, sakin ve düzenli, doğası güzel her yerde kendini iyi hissediyor.



“Denge kurmak çok önemli”

İş hayatı ile sosyal hayat arasında denge kurabilmek çok önemli Avar’a göre; çünkü dengeyi sağlayamadığımızda huzursuzluklar baş gösterebiliyor. Kendimize katkı sağlayabildiğimiz sürece etrafımıza da faydalı olabiliriz gerçeğini unutmadan ve sorumluluklarımıza sıkıca bağlanarak sürdürülebilir dengeyi yaratmamız gerekiyor. Avar da kendine mutlaka nefes alabileceği zamanlar yaratarak hem iş hem dost hem de özel hayatına denge getirmeye çalışıyor.







Vazgeçilmez 10’u

1. Oğlum Kaan ve ailem. Olmazsa olmazlarım, en kıymetlilerim, içimi titretenler. Şükürler olsun!

2. Değerlerim. Dürüstlük, özgürlük, adalet, sorumluluk duygusu, netlik. Beni ben yapanlar.

3. Dostlarım. Az ve öz. Her zaman yanımdalar. İyi ki varlar.

4. Evim. Huzur ve konfor.

5. Spor. Beyin ve vücut sağlığım için çok önemli.

6. Kedim Nefes. Müthiş bir şey, tarifsiz o. Gözlerim parladı birden.

7. İşim. Üretmek, kendimi gerçekleştirebilme fırsatı.

8. Seyahat etmek. Özgürlük duygusu.

9. Yemek yapmak ve yemek. Hayattaki en büyük zevklerden benim için, özellikle yeme kısmı.

10. Nude ruj ve allık. Gizli kahramanlarım.



Tamamlayıcı detaylar

1. Zorlansam da, her şeye bir şekilde vakit yaratıyorum. Yoğunluk güzel, sadece evde detaylı bir eleme, fazlalıklardan kurtulma çalışması yapmak istiyorum ne zamandır.

2. Kendimle ilgili asla çiğnemediğim en önemli kural, sporu aksatmamak. Sonra huysuz olabiliyorum.

3. Hayat felsefem şudur: Kendine faydası olmayanın başkasına bir faydası olamaz. İşte o yüzden önce kendi kemerini sonra çocuğununkini bağlamak gerekiyor. Anlamlı.

4. Bir zaman makinesiyle geçmişe gidecek olsam, yine bu çağda yaşamak isterdim. Andan memnumun ben. Zorlukları ile birlikte nimetleri çok, farkındalığımız yüksek.

5. Hayatta vazgeçemeyeceğim üç şey. Oğlum ve ailem, sağlık, huzur. Sonra başka şeyler.

6. Bazen zamanın daha yavaş geçmesine ihtiyaç duyuyorum. Çabuk tükeniyor bazı şeyler, hızlı geçiyor. Arada yavaşlatabilsem iyi olurdu.

7. Bugüne kadar öğrendiğim en önemli hayat dersi, hayatta her an her şeyin olabileceği. İyi de kötü de.

8. Mutlaka yapılacaklar listemin ilk sırasında oğlum Kaan’la birlikte Karadeniz turu yapmak var.

9. En çok gurur duyduğum özelliğim, dürüstlüğüm.

10. Dünyayı değiştiren bir karakter olsaydım, cehaleti yok edebilen bir karakter olmak isterdim. Biraz farkındalık ve saygı, ne güzel olurdu. Saygı çok önemli.







Baş ucu kitapları

“Küçük Prens ve Laurent Gounelle’in Tanrı Daima Tebdil-i Kıyafet Gezer kitapları beni etkileyenler arasında. Elif Şafak ve Orhan Pamuk romanları da oldukça ilgimi çekiyor.”