Profesyonelliğinin sırrı, hala amatör ruhun heyecanına sahip olmasında gizli. C&A Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Zeynep Orcan Savun, hayat felsefesini doğru iletişim, dürüstlük ve açıklık üzerine oluşturmuş.

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Saınt BenoIt Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Medya ve İletişim Sistemleri eğitimi alan C&A Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Zeynep Orcan Savun, iş hayatına üniversitede okurken atılmış. 10 yıl boyunca çeşitli moda ve tasarım dergilerinde editörlük ve yöneticilik yapmış. Beş yıldan uzun süre hem Trendsetter hem de daha sonra gruba eklenen farklı yayınlarda çalışmış. Ardından Cosmopolitan dergisinde yazı işleri müdürlüğü yapmış. 1.5 yıl sonra bu kez de Doğuş Yayın Grubu’ndan televizyon için teklif gelmiş. Önce 5 Kere 5, ardından da Ece Sükan ile En Moda programlarının yapımcılığını üstlenmiş. Bu arada Bilgi Üniversitesi’nin Tasarım Kültürü ve Yönetimi programını tamamlamış. Doğuş Yayın Grubu’ndaki son yılını grubun e-ticaret girişimi olan enmoda.com’da basınla ilişkiler ve prodüksiyon yöneticisi olarak geçirmiş. Dört yıldır da ‘İlk görüşte aşktı’ dediği C&A’de çalışıyor ve markanın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söylüyor. Zeynep Orcan Savun, küçük bir kızken balerin olmanın hayalini kurarmış. İlkokulun sonuna kadar bale yapmış, sonraları da tiyatro oyuncusu olmayı kafasına koymuş ama hayat onu pek çoğumuz gibi bambaşka yerlere taşımış. “Profesyonel dünyaya adım attıktan sonra marka iletişimi yapmayı hedefledim. Şu anda çocukluk hayallerimde değilsem de yetişkinken hayalini kurduğum işi yapıyorum. Marka iletişimini çok seviyorum. Umarım bir gün bu alanda tecrübelerimi aktarma şansına sahip olabilirim” diyerek sürdürüyor sözlerini.

Yaşamak=seyahat etmek

Onun için seyahat etmek yeni yerler görüp, yeni insanlarla tanışmaktan, farklı kültürleri tanımaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. “Yaşamak kelimesinin altını doldur derseniz seyahat derim. Farklı yerlere gitmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışırım. Aynı şekilde spor yapmak da tıpkı seyahat etmek gibi hobinin ötesinde yaşamımın bir parçası. Öğle tatillerinde bile beni elimde ağırlıklarla bulabilirsiniz.” Modayla her zaman ilgilendiğini; önce moda dergileri, sonra televizyonda moda ve stil programları, ardından da ünlü bir moda markasının iletişimi derken profesyonel yaşantısının hep bu alanda şekillendiğini söylüyor Savun. “Marka tutkum yoktur ve farklı markaları bir arada kullananlardanım” diyor. C&A dışında yurt dışından alışveriş yapmayı seviyor. İçerisinde vakit geçirmekten keyif aldığı iki mağaza ise Urban Outfitters ve Anthropologie. Kalem etek, sigaret ve skinny pantolon, tulum ve stiletto gardırobunun vazgeçilmez parçaları.



New York’un yeri ayrı

Kayak yapmaya başlamadan önce kelimenin tam anlamıyla bir yaz insanı olduğunu söylüyor ama şimdi kış tatillerine de tutkun. Eşiyle fırsat buldukça birkaç gün de olsa farklı bir kayak merkezine gidiyor. Bugüne kadar Lech, San Anton ve Cortina D’Ampezzo gibi merkezleri görme şansı olmuş. Dünyanın pek çok yerine seyahat etmiş Savun ama New York’un onun için ayrı bir yeri var, çünkü oğlunu orada dünyaya getirmiş. “Eşimle sık sık gittiğimiz yerlerin başında geliyor New York. Yıllar önce iki sefer Hindistan’ı da gezme fırsat�� buldum ve o seyahatlerden en unutamadığım anlar pembe şehir diye geçen Jaipur kentine ait. Oraya ayak basar basmaz önceki hayatımda orada yaşadığımı hissettim” diyor. Son olarak, insanın yaşadığı ana hesap vermesi gerektiğini sözlerine ekliyor Savun; “Ne kadar uygulayabildiğim tartışılır ama teoride çok fazla plan yapmamak, yapılan planları da ertelememek gerektiğini çok iyi biliyorum.”