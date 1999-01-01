Günün 24 saatini iyi düzenleyerek hem maaşlı bir işe hem de evden bilgisayar başında, ya da biraz zaman harcayarak para kazanabileceğiniz ikinci bir işe de sahip olabilirsiniz. Bazen ‘ne gereği var zaten yeterince yoruluyorum’ diyebilirsiniz ama bazen de bu düşünce ‘neden biraz daha para kazanmıyorum’ şekline bürünebiliyor. Eğer ikincisi ağır basıyorsa işte size ek iş önerileri.

1- Köpek gezdirme

Yurt dışında oldukça popüler bir iş olan köpek gezdirme, biraz sabır ve güven istiyor. Artık çoğu insan evinde bir evcil ev arkadaşı ile yaşıyor. Ama bazıları bu arkadaşlarını gezdirmeye vakit bile bulamıyor. İşte siz burada devreye giriyorsunuz. Köpek başına 40-50 TL gibi bir ücret kazanarak, ayda 2500-3000 TL gibi ek bir gelir elde edebilirsiniz.







2- Ürün incelemeleri yazma

Markalar yeni ürünlerini piyasa soktukları zaman internette ürünleriyle ilgili yorum yazacak kalabalık bir ekibe ihtiyaç duyuyorlar. Yapacağınız şey çok basit. Eğer bir alış veriş ve yeni ürün meraklısıysanız, online alışveriş sitelerinin ürün yorum kısımlarına fikirlerinizi yazacaksınız. Türkiye’de henüz beklenen düzeyde yaygın olmayan bu ek iş çeşidinin öncülerinden olabilirsiniz.







3- Veri girişi

Veri girişi yapmak için gerekli olan ihtiyaçlar bir diz üstü bilgisayar ve uyumadan önce çalışabileceğinin 1-2 saat kadar bir zaman. Ürünlerin bilgilerini veya şirketlerin başka veri ihtiyaçlarını karşılayarak ayda 500-1500 TL arası bir gelir elde edebilirsiniz.







4- Satış temsilciliği

Hemen gözünüzün önüne kapıdan kapıya dolaşarak ürün satmak gelmesin. Artık telefon üzerinden ya da online olarak da müşteri buşarak para kazanma şansı açık. Uluslararası makyaj ve ev ürünleri fürmalarının bir çoğu bu sistemi kullanıyor. Satış başına ve yeni üye kazandırma üzerinden gelri elde edebilirsiniz. İyi bir satış durumunda ortalama 1500 TL gibi bir ek kazanç elde edebilrsiniz.



