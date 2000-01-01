İş hayatında yetenekler gizli silahlar gibidir. Özellikle yırtıcı bir rekabetin var olduğu bazı sektörlerde bir adım ileride olabilmek çok önemlidir. Herkesin mutlaka çok iyi kullanabildiği bir yeteneği vardır. Önemli olan yeteneklerinizi iyi tanımak ve neler yapabileceğinizi planlamak olacaktır. İşte yeteneklerinizi daha aktif kullanabilmeniz için bazı öneriler.

1- Görünür olun

Yetenekler kullanılmayınca geriler. O yüzden sürekli bu yönlerinizi kırbaçlamanız gerekebilir. Yeteneklerinizi ortaya dökmekten çekinmeyin. Zihin yapınızın ve karakterinizin bir parçası olan yeteneklerinizi iş hayatında daha aktif kullanmak isteğinizi talep etmeniz sizi daha başarılı günlere taşıyabilir.







2- İlgi çekici olmaktan çekinmeyin

İnsanların çoğu odak noktası olmaktan sıkılırlar. Gözlerin üzerinde olması demek daha çok stres ve daha çok hata demek olabilir. Ama yetenekleriniz size işte bu anlarda yardımcı olmak için beklerler. Kendinize güvenin ve yeteneklerinizi sunmak için sahneye atlayın.







3- Deneyimlerinizi artırın

Yetenekleriniz kulllandıkça ve üzerlerine gittikçe bir çelik gibi parlayacaktır. İş hayatında başarı tecrübeler edinmekten ve hatalardan ders çıkarmaktan geçer. Deneyimleriniz arttıkça göreceksiniz ki yeteneklerinizi daha rahat ve doğal olarak kullanabiliyorsunuz.







4- Onay beklemeyin

Yaptığınız her iş için onay beklemek bir süre sonra kişisel güven eksikliğine ve tembelliğe yol açabilir. Kendi onayınızı kendiniz verin ve arkasında sağlam durun. Unutmayın kendine güvenli olabilmek ve her koşulda kurallar koyabilmek de bir yetenektir.