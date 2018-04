Profesyonelliğin en önemli sırrı sorumluluk duygusu

Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Ürünleri Pazarlama Direktörü Işıl Nergiz Sağdıç’ın başarısının sırrı ‘sorumluluk’ta yatıyor.

Yazı: Gülru İncu



Çocukluk günlerinizi hatırlayın; büyüdüğünüz zaman doktor, öğretmen ya da mühendis olmak çoğunuzun hayallerini süslemiştir mutlaka. Kimimiz bu hayalini gerçekleştirdi, kimimiz ise bambaşka sulara yelken açtı, tıpkı Işıl Nergiz Sağdıç gibi…

Babası doktor olduğu için çocukken gönlünde yatan aslan da doktorluk mesleğiymiş Işıl Nergiz Sağdıç’ın ama babası, mesleğinin zorluklarından dolayı onu bu kararından vazgeçirmiş. Sıra ortaokula gelince uluslararası bir işte çalışma aşkı sarmış bu defa içini... Hayallerini süsleyen ‘pazarlama’, doktorluğu tahtından edivermiş bir çırpıda. Üniversite yıllarına kadar İzmir’de okuyan hatta Bornova Anadolu Lisesi’ni birincilikle bitiren Sağdıç, sonrasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nü burslu kazanmış.

Sorumlulukların ağırlığından uzak, tasasız, pür neşe geçen üniversite yılları sona erip de mezuniyet zamanı gelince, her öğrenci derin bir boşluk ve gelecek kaygısına düşer ya, mezun olur olmaz zaman kaybetmeden işe girmek istemiş Sağdıç da...

“Çok yakın çocukluk arkadaşımın CV’mi vermesiyle iş hayatına ilk önce Grey Worldwide Reklamcılık firmasında finans departmanında başladım. Bir yıl sonra Henkel’e ‘İş Analisti olarak geçtim. Bir yıl sonra da Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Ürünleri pazarlama bölümünde başladım. O zamandan beri Henkel’deyim. Sırasıyla ürün müdür yardımcısı, ürün müdürü, kategori müdürü olarak görev yaptım. Sonrasında iki sene Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri genel merkezi olan Avusturya’da iki sene Persil markası Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Pazarlama Ürün Müdürü olarak görev yaptım. Bu görevden sonra da temmuz ayından beri Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Ürünleri Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyorum.”

Işıl Sağdıç’ın yaşam mottosu, sorumluluk. Ona göre profesyonelliğin en önemli sırrı; her şeye, yapılan her işe, kendisine, ekibine, şirketine ama en önemlisi alanındaki markalara karşı sorumluluk sahibi olmak. İş hayatının vazgeçilmezleri ise yenilikleri takip etmek.