Tuvalden taşan resimler...

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Elif Karadayı, resimlerini tuval üzerinde bambaşka objelerle buluşturuyor.

Eğitim hayatınızdan kısaca bahseder misiniz?

Yeditepe Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Üniversitede okurken San Francisco School of Art’dan dört yıllık bir resim bursu kazandım, fakat gitmedim. Yaklaşık 10 yıl Özdemir Altan’ın öğrencisi Nevin Çetin’in atölyesinde eğitim aldım.



Resim kabiliyetinizi ne zaman keşfettiniz?

Ezelden beri resmi severim ama yaptıklarımın kayda değer olduğunu düşünmüyordum. Fakat Amerika’dan dört yıllık burs kazanınca çok sıradan şeyler yapmadığım tescillenmiş oldu.



Yaptığınız çalışmalara baktığımızda tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Özgün ve modern.



Resim ve mobilya tasarımını nasıl bir araya getirdiniz? Bu çalışmalara devam edecek misiniz?

Resim, hayatıma girdiği andan itibaren, benim için bir çeşit içsel yolculuk, terapi oldu. Önceleri tuval boyamakla başlayan hikayem, sonra sonra tuvalin üzerine sevdiğim şeyleri yapıştırmakla devam etti. Daha sonraları neyim varsa sevdiğim, tuvalin üstüne taşıdım. Sonunda gördüğüm her şeyi resme dahil etmek isteyince mobilyaları boyadım. Resme yapıştıramadıklarıma, resim yapar oldum yani…



