Elif Karadayı, resimlerini tuval üzerinde bambaşka objelerle buluşturuyor.
Eğitim hayatınızdan kısaca bahseder
misiniz?
Yeditepe Elektrik Elektronik
Mühendisliği mezunuyum.
Üniversitede okurken San Francisco
School of Art’dan dört yıllık bir resim bursu
kazandım, fakat gitmedim. Yaklaşık 10 yıl Özdemir
Altan’ın öğrencisi Nevin Çetin’in atölyesinde eğitim
aldım.
Resim kabiliyetinizi ne zaman keşfettiniz?
Ezelden beri resmi severim ama yaptıklarımın
kayda değer olduğunu düşünmüyordum. Fakat
Amerika’dan dört yıllık burs kazanınca çok sıradan
şeyler yapmadığım tescillenmiş oldu.
Yaptığınız çalışmalara baktığımızda tarzınızı nasıl
tanımlarsınız?
Özgün ve modern.
Resim ve mobilya tasarımını nasıl bir araya
getirdiniz? Bu çalışmalara devam edecek misiniz?
Resim, hayatıma girdiği andan itibaren, benim için
bir çeşit içsel yolculuk, terapi oldu. Önceleri tuval
boyamakla başlayan hikayem, sonra sonra tuvalin
üzerine sevdiğim şeyleri yapıştırmakla devam
etti. Daha sonraları neyim varsa sevdiğim, tuvalin
üstüne taşıdım. Sonunda gördüğüm her şeyi resme
dahil etmek isteyince mobilyaları boyadım. Resme
yapıştıramadıklarıma, resim yapar oldum yani…