İş görüşmelerinde en belirleyici durumlardan birisi de konuşma tarzınız ve duruşunuzdur. Karakterinizi ve kendinize olan güven seviyenizi ortaya koymanızdaki en yardımcı faktör ses tonunuz olacaktır. Konudan saparak gereksiz detaylar ile size ayrılmış olan kısa sureyi yanlış kullanmamanızı özellikle öneririz.

1- Sakin olun

Günümüzde yaşam şeklimiz oldukça hızlı olmaya başladı. Gürültülü ve aceleci bir hale büründük. Bu yaşamın içinde kendimize yer bulabilmek için bizler de olduğundan daha fazla çoşkulu ve hareketli olabiliyoruz. Yeni bir iş için görüşme esnasında bu durumdan bir miktar uzaklaşmakta fayda var. Bu fırtınalı görüntüden ayrışmak için sakin bir ifade çok yararlı olabilir.



2- Tutarlı olun

Çok konuşmanın itici olduğu kadar konudan sapma ve kendi kendine çelişme gibi yan zararları da olabilir. Cümlelerinizi kısa tutun ve sadece sorula soru ile ilgili fikirlerinizi ve düşüncelerinizi paylaşın. En önemlisi bir dakika önce “siyah” dediğinize, bir dakika sonra “beyaz” demeyin. İş görüşmelerinin altında yatan önemli bir şey de düşüncelerinizi karşıya nasıl aktardığınızı anlamaktır.







3- Politikadan uzak durun

Geldik en önemli önerilerden birine. Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen politika konuşma hastalığından en azından bu görüşme sırasında uzak durun. Toplum içinde politik görüşler en önemli ayrışma nedenlerinden biridir. Bu tuzağa düşmeyin ve konu açılsa bile “ofsayttan anlamayan kadın” ve “rimel sürmeyi bilmeyen erkek” yüz ifadesi takınarak bu klişelerine dayanın.



4- Kendinizden bahsedin

Havada, sudan ve memleket meselelerinden konuştuktan sonra bir şekilde konuyu kendinize ve tecrübelerinize getirmeyi unutmayın. İş görüşmesi esnasında patronların kendi şirketlerini ve kariyerlerini anlatmak gibi bir alışkanlıkları olur. Bu söz dalgalarının üzerinden bir sörf ustası naifliğiyle kayın geçin ve kendi şovunuza başlayın.



5- Güven verin

Güven vermek çok çelişkili haller yaratabilir. İşi almak için gereksiz vaatlerde bulunmayın. Yapabileceklerinizden fazlasını söylemeyin ve tecrübeleriniz abartarak ileride mahçup olabileceğiniz durumlar yaratmayın. İş hayatı tam bir illüzyon sahnesi olabiliyor. Oyunun kurallarını bildiğinizi ve bu oyunda sahanın her tarafında verilecek görevleri hakkıyla yapabileceğinizi belirtin, yeterli olacaktır.