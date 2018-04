Yeni yıl, yeni kararlar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İş ve sanat dünyasından isimlere "yeni yıl kararları"nı sorduk.

Füsun Altıner

(Sanat Yönetmeni)

“Biz kadınlar bir karar almanın törensel kısmını seviyoruz bence: Alışverişe çıkıp şık bir ‘karar deft eri’ almayı, değişik kalemler seçmeyi... Eve gelip bir şarap açıp, iki mum yakarak yeni yıl kararlarını düşünmeyi, yazmayı, kızlara telefon açıp okumayı... Sonra, haliyle günlük akışın seli altında kalınca, kararlar konusunda başarısız olduğumuza kanaat getirip, yeni bir üzüntü kaynağı ediniyoruz! Ben yeni yıl kararları almayı uzun zaman önce bıraktım, çünkü hayatın sürekliliğini, ancak acı verici olayların kesintiye uğratacağını öğrenecek kadar zaman geçirdim bu dünyada. Ama ritüelleri seviyorum, alışverişi de! Bu arada kendimi tashih edeyim, geçen gün ‘tamam’ dedim ‘şuraya yazıyorum, 2010’da acımasız olacağım, her işe duygularımı karıştırmayacağım, bir de şekeri bırakacağım...’ Aradan kaç dakika geçti bilmiyorum; kendimi, kahveme şekeri boca ederken buldum ve güldüm. Diğerlerinin akıbetiniyse zaman gösterecek!”



Esin Sezgin

(İnsan Kaynakları Uzmanı)

“Yılın ilk ayı kendi kendime söz verdiğim birçok madde oluyor. İlk sırada daima spora başlamak ve içkiyi azaltmak var. Fakat en fazla iki hafta sonunda kararımdan vazgeçip, eskisi gibi yaşamaya devam ediyorum.”



Haluk Piyes

(Oyuncu)

“2010 kararlarımdan hangisini uygulayamam henüz bilemiyorum ama 2010’da vazgeçtiğim ilk şey, kötü huylarım olsun istiyorum. Sabırsızım, bu huyumu törpülemem gerek.”



Seda Akyurt

(Muhasebeci)

“Son üç yıldır her sene başında bu yıl İtalyanca öğreneceğim diye karar veriyorum. Fakat zaman yaratıp bu planımı hayata geçiremiyorum. Bu yıl yine 10 maddelik plan listemin başında yer alıyordu, fakat hala bir girişimim yok.”



Ergün Demir

(Oyuncu)

“2010’da Amerika’ya yerleşmeyi düşünüyordum. Aslında 2003’ten beri bu fikir aklımda ama kesin ve kati kararımı vermiştim, 2010’da gidecektim. Ayın son ayında, yeni bir proje çıktı ve Es-Es dizisi için kararımdan yine vazgeçtim.”



İpek Yaylacıoğlu

(Oyuncu)

“Son birkaç yıldır yeni yıl kararlarımdan biri moda üzerine eğitim almak oluyor, fakat yoğunluktan bu kararımı yerine getiremiyorum. Çok istekli olsam da, kendi kendime verdiğim bu sözü bir türlü tutamıyorum.”



Mete Horozoğlu

(Oyuncu)

“2010 için işle ilgili farklı planlarım vardı ama Nefes filmi benim için süper oldu. Nefes’in başarısından sonra, her türlü 2010 planımdan vazgeçtim!”