İş ve sanat dünyasından isimlere "yeni yıl kararları"nı sorduk.
Füsun Altıner
(Sanat Yönetmeni) “Biz kadınlar bir karar almanın törensel kısmını
seviyoruz bence: Alışverişe çıkıp şık bir ‘karar deft eri’
almayı, değişik kalemler seçmeyi... Eve gelip bir şarap
açıp, iki mum yakarak yeni yıl kararlarını düşünmeyi,
yazmayı, kızlara telefon açıp okumayı... Sonra, haliyle
günlük akışın seli altında kalınca, kararlar konusunda
başarısız olduğumuza kanaat getirip, yeni bir üzüntü
kaynağı ediniyoruz! Ben yeni yıl kararları almayı uzun
zaman önce bıraktım, çünkü hayatın sürekliliğini, ancak
acı verici olayların kesintiye uğratacağını öğrenecek
kadar zaman geçirdim bu dünyada. Ama ritüelleri
seviyorum, alışverişi de! Bu arada kendimi tashih
edeyim, geçen gün ‘tamam’ dedim ‘şuraya yazıyorum,
2010’da acımasız olacağım, her işe duygularımı
karıştırmayacağım, bir de şekeri bırakacağım...’ Aradan
kaç dakika geçti bilmiyorum; kendimi, kahveme
şekeri boca ederken buldum ve güldüm. Diğerlerinin
akıbetiniyse zaman gösterecek!”
Esin Sezgin
(İnsan Kaynakları Uzmanı) “Yılın ilk ayı kendi kendime söz verdiğim birçok madde oluyor.
İlk sırada daima spora başlamak ve içkiyi azaltmak var. Fakat en
fazla iki hafta sonunda kararımdan vazgeçip, eskisi gibi yaşamaya
devam ediyorum.”
Haluk Piyes (Oyuncu) “2010 kararlarımdan hangisini uygulayamam
henüz bilemiyorum ama 2010’da vazgeçtiğim ilk
şey, kötü huylarım olsun istiyorum. Sabırsızım,
bu huyumu törpülemem gerek.”
Seda Akyurt
(Muhasebeci) “Son üç yıldır her sene başında bu yıl İtalyanca öğreneceğim
diye karar veriyorum. Fakat zaman yaratıp bu planımı hayata
geçiremiyorum. Bu yıl yine 10 maddelik plan listemin başında yer
alıyordu, fakat hala bir girişimim yok.”
Ergün Demir
(Oyuncu) “2010’da Amerika’ya yerleşmeyi düşünüyordum. Aslında 2003’ten
beri bu fikir aklımda ama kesin ve kati kararımı vermiştim, 2010’da
gidecektim. Ayın son ayında, yeni bir proje çıktı ve Es-Es dizisi için
kararımdan yine vazgeçtim.”
İpek Yaylacıoğlu
(Oyuncu) “Son birkaç yıldır yeni yıl kararlarımdan biri moda üzerine
eğitim almak oluyor, fakat yoğunluktan bu kararımı yerine
getiremiyorum. Çok istekli olsam da, kendi kendime verdiğim bu
sözü bir türlü tutamıyorum.”
Mete Horozoğlu
(Oyuncu) “2010 için işle ilgili farklı planlarım vardı
ama Nefes filmi benim için süper oldu.
Nefes’in başarısından sonra, her türlü
2010 planımdan vazgeçtim!”