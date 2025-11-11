Kasım ayında Netflix’te izlemeniz gereken 5 farklı kategoriden 5 yapım

Frankenstein (2025) - 7 Kasım

Netflix'in iddialı yapımı Frankenstein (2025), Gotik korku ve fantezi türünün Oscar ödüllü ustası Guillermo del Toro'nun imzasını taşıyor. Bu uyarlama, Mary Shelley'nin 1818 tarihli ölümsüz romanının sadece korku yönüne değil, aynı zamanda varoluşsal drama ve trajik insanlık temasına odaklanacak.

Hikaye, İsviçreli genç bilim adamı Victor Frankenstein'ın, yaşamın sırrını çözme obsesyonuyla çıktığı yolda, çeşitli insan parçalarını birleştirerek yapay bir yaşam formu yaratmasıyla başlar.

Yaratıcının Laneti: Victor Frankenstein, yarattığı canavarın (Yaratık) dış görünüşünden dehşete düşer ve onu terk eder. Dizi, Victor'un bilimsel hırsının yol açtığı ahlaki çöküşü ve bu eyleminin sonuçlarını inceler.

Yaratığın Varoluşsal Dramı: Hikayenin temelini, toplum tarafından dışlanan ve nefret edilen Yaratık'ın yaşadığı derin yalnızlık ve varoluşsal kriz oluşturur. Yaratık, kendisini yaratan kişiden intikam almak isterken, aynı zamanda kim olduğunu ve neden yaratıldığını anlamaya çalışır.

Del Toro Dokunuşu: Yönetmen Guillermo del Toro, filmlerinde sıklıkla yaptığı gibi, bu hikayeye de canavarların dış görünüşlerinden çok, içlerindeki duygusal derinliğe odaklanarak yaklaşacaktır. Yapımın, klasik korku unsurlarının yanı sıra, estetik açıdan zengin ve gotik bir dramatik yapıya sahip olması bekleniyor.