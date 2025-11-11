Kasım ayında Netflix’te izlemeniz gereken 5 farklı kategoriden 5 yapım
Netflix, kış aylarına girerken içerik kütüphanesini adeta patlatıyor! Kasım 2025, platformun şimdiye kadarki en heyecan verici ve merakla beklenen yapımlarının sahne aldığı bir ay olacak. Peki, kasım ayında Netflix'te yeni hangi içerikler var? İşte izlemeniz gereken 5 farklı kategori yapım...
Bu ay kendinize izleyecek bir şeyler arıyorsanız, dev prodüksiyonların geldiği bu listeye mutlaka göz atmalısınız. Kasım 2025'te Netflix'e damga vuracak 5 büyük yapım ve beklenen detaylar...
Death by Lightning (2025) - 6 Kasım
Dizi, 19. yüzyıl Amerikan siyasetinin iki zıt kutbu olan, parlak politikacı James A. Garfield ve onun genç, karizmatik destekçisi Charles Guiteau arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanıyor.
Hırslı Bir Dostluk: Garfield, Cumhuriyetçi Parti içinde hızla yükselerek 1881'de ABD'nin 20. Başkanı olur. Guiteau ise, büyük bir hırsla ona destek vermiş, ancak bu desteğin karşılığını beklediği atamaları alamayınca hayal kırıklığına uğramış ve öfkelenmiş bir figürdür.
Trajik Son: Dizi, Guiteau'nun hayranlıktan saplantıya ve sonunda intikam arayışına dönüşen ruh halini derinlemesine inceliyor. Guiteau'nun 1881 yılında Başkan Garfield'a düzenlediği suikast girişiminin trajik hikayesini, siyasetin arka odalarındaki entrikalar ve kişisel hırslar üzerinden anlatıyor.
Odak Noktası: Yapım, dönemin politik atmosferini, Başkanlık makamının kırılganlığını ve Guiteau gibi hayalperest bir karakterin nasıl bir suikastçıya dönüştüğünü güçlü bir sinema diliyle ele almayı amaçlıyor.
The Vince Staples Show 2. Sezonu (2025) - 6 Kasım
Netflix'in eleştirmenlerce beğenilen ve rap sanatçısı Vince Staples'ın yarı otobiyografik hikayesini anlatan komedi/drama dizisi "The Vince Staples Show", ilk sezonunda izleyicilere gerçeküstü ve mizahi bir Long Beach, Kaliforniya portresi sunmuştu.
Beklenen 2. Sezon Konusu: Rutinin İçindeki Kaos
Dizinin ikinci sezonunun da, ilk sezonun temel felsefesini sürdürmesi bekleniyor.
Frankenstein (2025) - 7 Kasım
Netflix'in iddialı yapımı Frankenstein (2025), Gotik korku ve fantezi türünün Oscar ödüllü ustası Guillermo del Toro'nun imzasını taşıyor. Bu uyarlama, Mary Shelley'nin 1818 tarihli ölümsüz romanının sadece korku yönüne değil, aynı zamanda varoluşsal drama ve trajik insanlık temasına odaklanacak.
Hikaye, İsviçreli genç bilim adamı Victor Frankenstein'ın, yaşamın sırrını çözme obsesyonuyla çıktığı yolda, çeşitli insan parçalarını birleştirerek yapay bir yaşam formu yaratmasıyla başlar.
Yaratıcının Laneti: Victor Frankenstein, yarattığı canavarın (Yaratık) dış görünüşünden dehşete düşer ve onu terk eder. Dizi, Victor'un bilimsel hırsının yol açtığı ahlaki çöküşü ve bu eyleminin sonuçlarını inceler.
Yaratığın Varoluşsal Dramı: Hikayenin temelini, toplum tarafından dışlanan ve nefret edilen Yaratık'ın yaşadığı derin yalnızlık ve varoluşsal kriz oluşturur. Yaratık, kendisini yaratan kişiden intikam almak isterken, aynı zamanda kim olduğunu ve neden yaratıldığını anlamaya çalışır.
Del Toro Dokunuşu: Yönetmen Guillermo del Toro, filmlerinde sıklıkla yaptığı gibi, bu hikayeye de canavarların dış görünüşlerinden çok, içlerindeki duygusal derinliğe odaklanarak yaklaşacaktır. Yapımın, klasik korku unsurlarının yanı sıra, estetik açıdan zengin ve gotik bir dramatik yapıya sahip olması bekleniyor.