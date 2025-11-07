Kasım indirimleri tarihleri: Hangi markalarda indirimler var?
Kasım ayı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de perakende ve e-ticaret sektörünün zirveye ulaştığı, indirimlerin adeta bir maratona dönüştüğü bir dönem.... "Efsane Kasım", "Şahane Cuma" veya küresel adıyla "Black Friday" olarak bilinen bu süreçte, yıl boyunca beklediğiniz ürünleri en cazip fiyatlarla yakalama fırsatı doğuyor. Peki, kasım ayında hangi markalarda, indirimler var? İşte kasım indirimleri tarihleri...
2025 yılında büyük indirim dönemi ne zaman başlıyor ve hangi sektörlerde dev fırsatlar bizleri bekliyor? İşte 2025 Kasım indirimleri tarihleri ve markalarına dair tüm detaylar...
KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kasım İndirimleri, Black Friday, 28 Kasım Cuma günü kutlanacak. Geleneksel olarak Amerika’daki Şükran Günü’nün (Thanksgiving) ertesi günü yapılan bu etkinlik, artık Türkiye dâhil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde büyük alışveriş kampanyaları ve fırsatları vatandaşlara sunuyor...İndirimler 28 Kasım'da zirve yapsa da ürünlerin stokları tükenmeden alışverişe kasım ayının ortasında başlamak önemlidir.
E-ticaret Siteleri (Trendyol, Hepsiburada, Amazon, Çiçeksepeti, vb.)
Kasım ayının tamamı, özellikle 24 Kasım - 1 Aralık haftası. Genellikle ay boyunca farklı kategorilerde kampanyalar ve son hafta büyük Black Friday indirimleri olur.
Inditex Grubu (Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius)
28 Kasım Cuma günü (Genellikle perşembe akşamı online başlar). Geleneksel olarak indirimleri ana Cuma gününde başlatırlar. Online indirimler, fiziki mağazalardan birkaç saat önce başlayabilir (örneğin Perşembe 18:00 veya 20:00).