Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu buluşturan A.B.İ dizisinin setinden ilk kare
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı, "Aile bir imtihandır" sloganıyla başlayacak olan "Abi" dizisinin çekimleri bugün itibarıyla başladı. Kenan İmirzalıoğlu, dizi setinin ilk gününde poz verdi.
A.B.İ dizisinde başrolde Kenan İmirzalıoğlu, ailesinden uzaklaşmış bir doktor olarak izleyici karşısına çıkarken; Afra Saraçoğlu, Diren Polatoğulları, Sinan Tuzcu ve Asude Kelebek gibi başarılı oyuncular da kadroda yer alıyor.
A.B.İ. DİZİSİ KONUSU NE?
A.B.İ. dizisi aile bağlarını sorgulatan güçlü temasıyla dikkat çekiyor. Dramatik bir aileyle yüzleşme hikâyesi anlatan A.B.İ. dizisi, izleyiciyi geçmişin izleriyle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği karakter, yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktor olarak ekranlara dönüyor. “Aile bazen en büyük sınavdır” sloganıyla tanıtılan yapım, güçlü aile bağları, vicdan muhasebesi ve geçmişle hesaplaşma gibi temaları bir arada işleyerek duygusal derinliği yüksek bir anlatı sunuyor. Dizi, aile içi çatışmaların gölgesinde şekillenen karakter gelişimleriyle sezonun en dikkat çeken projelerinden biri olmaya aday.
A.B.İ. DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
OGM Pictures imzalı atv'nin yeni dizisi "A.B.İ" nin başlangıç tarihi ise henüz netleşmedi.