Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu buluşturan A.B.İ dizisinin setinden ilk kare

A.B.İ. DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ. dizisi aile bağlarını sorgulatan güçlü temasıyla dikkat çekiyor. Dramatik bir aileyle yüzleşme hikâyesi anlatan A.B.İ. dizisi, izleyiciyi geçmişin izleriyle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği karakter, yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktor olarak ekranlara dönüyor. “Aile bazen en büyük sınavdır” sloganıyla tanıtılan yapım, güçlü aile bağları, vicdan muhasebesi ve geçmişle hesaplaşma gibi temaları bir arada işleyerek duygusal derinliği yüksek bir anlatı sunuyor. Dizi, aile içi çatışmaların gölgesinde şekillenen karakter gelişimleriyle sezonun en dikkat çeken projelerinden biri olmaya aday.