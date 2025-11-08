Kim Kardashian'ın çok merak edilen yeni dizisi 'All’s Fair': Eleştirmenler hiç beğenmedi, puanı neredeyse 0
Kim Kardashian'ın başrolünde olduğu, Ryan Murphy imzalı iddialı dizi "All’s Fair", yayınlanmasına rağmen beklenen etkiyi yaratamadı... Hulu ve Disney+'taki ilk bölümlerin ardından dizi, eleştirmenler tarafından sert yorumlarla karşılandı.
Kim Kardashian'ın başrolünde oynadığı yeni bir hukuk dizisi, "tüm zamanların en kötü televizyon dizisi" olarak nitelendirildi. American Horror Story'nin yaratıcısı Ryan Murphy , Jon Robin Baitz ve Joe Baken'in imzasını taşıyan Disney+ dizisi All's Fair , Salı günü (4 Kasım) yayınlanmaya başladı ve çok kötü eleştiriler aldı.
Kardashian’ın "American Horror Story: Delicate"tan sonra Ryan Murphy’le ikinci iş birliği olan "All’s Fair", 10 bölümden oluşuyor. Dizi şu anda inceleme sitesi Rotten Tomatoes'da sıfır puana sahip...
Kardashian, Naomi Watts ve Niecy Nash-Betts ile birlikte, erkeklerin egemen olduğu bir hukuk bürosunu bırakıp kendi hukuk bürolarını açan kadın boşanma avukatlarından oluşan bir ekibi canlandırıyor .
The Times’ın sıfır yıldız verdiği eleştiride, Ben Dowell diziyi “şimdiye kadar yapılmış en kötü televizyon draması” olarak nitelendirirken, Guardian yazarı Lucy Mangan, “Varoluşsal düzeyde kötü” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Mangan, “Artık televizyon işlerinin bu kadar kötü yapılmasının mümkün olmadığını sanıyordum. All’s Fair beni yanılttı.” ifadelerini kullandı.