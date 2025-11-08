Kim Kardashian'ın çok merak edilen yeni dizisi 'All’s Fair': Eleştirmenler hiç beğenmedi, puanı neredeyse 0

Kim Kardashian'ın başrolünde oynadığı yeni bir hukuk dizisi, "tüm zamanların en kötü televizyon dizisi" olarak nitelendirildi. American Horror Story'nin yaratıcısı Ryan Murphy , Jon Robin Baitz ve Joe Baken'in imzasını taşıyan Disney+ dizisi All's Fair , Salı günü (4 Kasım) yayınlanmaya başladı ve çok kötü eleştiriler aldı.