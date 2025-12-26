Kim Milyoner Olmak İster’de yılbaşı gecesi yarışacak ünlü isimler belli oldu
31 Aralık gecesi için geri sayım sürerken, ekranların vazgeçilmez klasiği Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle izleyiciyi selamlamaya hazırlanıyor. Merakla beklenen özel bölümden ilk karelerin yer aldığı fragman görücüye çıkarken; koltukta oturacak sürpriz isimler de netleşti...
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünün fragmanı yayınlandı. Bu özel bölümde ünlü isimler mücadele edecek. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde kimler yarışacak? İşte detaylar...
SEDA SAYAN
ÖZCAN DENİZ
SEMİCENK