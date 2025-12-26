Kim Milyoner Olmak İster’de yılbaşı gecesi yarışacak ünlü isimler belli oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünün fragmanı yayınlandı. Bu özel bölümde ünlü isimler mücadele edecek. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde kimler yarışacak? İşte detaylar...