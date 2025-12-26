Kim Milyoner Olmak İster’de yılbaşı gecesi yarışacak ünlü isimler belli oldu

31 Aralık gecesi için geri sayım sürerken, ekranların vazgeçilmez klasiği Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle izleyiciyi selamlamaya hazırlanıyor. Merakla beklenen özel bölümden ilk karelerin yer aldığı fragman görücüye çıkarken; koltukta oturacak sürpriz isimler de netleşti...

Aybüke Sengir

Peki, Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde kimler yarışacak?

SEDA SAYAN 

ÖZCAN DENİZ

SEMİCENK  