Kimler Geldi Kimler Geçti ekibinden yeni proje

Atilla İlhan ve Yunus Nadi gibi önemli edebiyat ödüllerin sahibi olan Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı eserinden Netflix’e uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin yönetmeni Bertan Başaran oturacak.