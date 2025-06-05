Kimler Geldi Kimler Geçti ekibinden yeni proje
Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'ın başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ekibinden yeni bir proje geliyor. Ece Yörenç projenin ardından, yeni dizisi için kolları sıvadı.
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi yayınlandığı 2. gününde 24 ülkenin Netflix TOP 10 listesinde yer aldı.
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Ece Yörenç, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ardından yeni projeye başladı.
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Kimler Geldi Kimler Geçti” ekibinden Netflix‘e yeni dizi geliyor. Ece Yörenç 3 sezon olarak çekilen Serenay Sarıkaya’lı “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin ardından yeni Sonra Gözler Görür için çalışmalara başladı.
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Atilla İlhan ve Yunus Nadi gibi önemli edebiyat ödüllerin sahibi olan Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı eserinden Netflix’e uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin yönetmeni Bertan Başaran oturacak.