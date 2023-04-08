Kızılcık Şerbeti 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Kıvılcım ve Ömer arasında ipler geriliyor

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti Cuma günleri ilgiyle takip ediliyor. Ekranların beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam 22. bölümü ile Show Tv'de izleyici ile buluştu.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Cuma akşamları yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanında Umut, Nursema'ya mektup yazıyor. Metehan'ın flash diskini üzerine alan Ömer göz altına alınıyor. Doğa'nın annesi Kıvılcım'a, "Ömer abiyi göz altında tutacaklarmış" demesine sinirlenen Kıvılcım, ortalığı yangın yerine çeviriyor.

Kıvılcım, "Ömer orada hiç yapmadığı bir şey yüzünden yatacak ve ben burada nasıl duracağım bilmiyorum. Üstelik herkes beni suçluyor" ifadelerini kullanıyor.

Fatih ve Doğa bu kez Ömer ve Kıvılım yüzünden geriliyor. Ömer'in göz altına alınması sonrası Fatih Doğa'ya, "Amcam annen yüzünden gözaltında" dedi. Doğa ise bu suçlamaya karşılık, "Fatih ileri gidiyorsun" cevabını veriyor.

Ayrıca Abdullah'ın Alev'e verdiği hediye kol saatini gören Sönmez Anne Alev'e, "Bu saati sana kim verdi" diyerek sıkıştırıyor.

Kızılcık Şerbeti 23. bölüm fragmanı yayınlandı