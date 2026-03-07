'Kızılcık Şerbeti1' 128. bölümde neler oldu? 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dün akşam 128. bölümle ekrana geldi. Peki, 'Kızılcık Şerbeti1' 128. bölümde neler oldu? 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4 sezondur cuma akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Kızılcık Şerbeti dün akşam 128. bölümüyle ekrana geldi.
KIZILCIK ŞERBETİ 128. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mektubu okuyan Asil nikâh kıyılmadan yetişemez. Nursema artık İlhami ile resmen evlidir. Asil, yanlışlıkla girdiği yoldan dönmeye karar vererek Elif’e ayrılmak istediğini söyler.
Elif yıkılır ancak yapacak bir şeyi yoktur. Dağılan Elif’i toparlamak işi annesi Salkım’a kalmıştır. Emir’den yardım ister ama Elif’in abisinde bir gece kalması daha da kötüleşmesine neden olur.
Emir, işlerindeki sıkıntıyı aşamayınca Fatih’e akıl almaya gider ve onun gösterdiği yoldan yürümeye karar verir. Boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ın, Fatih’in yanından kaçırılması kadar onu kimin kaçırdığı da büyük bir sürprizdir.