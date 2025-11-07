Anasayfa Plus Kızılcık Şerbeti'nde ayrılan ayrılana: Işıl ve Doğa'nın yerine gelecek isimler belli oldu
Kızılcık Şerbeti'nde önümüzdeki hafta yayınlanacak bölüm, dizinin hayranlarını hüzne boğacak bir vedaya sahne olacak. Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç gibi dört önemli isim diziye veda ederken, hikayeyi tamamen değiştirecek yepyeni bir kadro dahil oluyor.
Kızılcık Şerbeti'ne peş peşe yeni oyuncular geliyor, eskileri gidiyor.
Doğa karakterinin diziden ayrılmasının ardından, 114. bölümde 6 aylık zaman atlamasının yaşanacak ve diziye Seray Kaya “Başak” rolüyle katılacak. Kaya, güçlü bir iş insanı olarak seyirci karşısına çıkacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu Hakan Karahan “Tuncay” adlı iş insanı rolüyle ekibe katılacak ve Ömer’le (Barış Kılıç) çatışma yaşayacak.
113. bölümde de Emir rolüyle Yalçın Hafızoğlu Kızılcık Şerbeti'nin güçlü oyuncu kadrosunda boy gösterecek. Emir’in Çimen’le (Selin Türkmen) yakınlaşacağı öğrenildi.