Kızılcık Şerbeti'nde jenerik krizi mi çıktı? Seray Kaya'dan Doğukan Güngör açıklaması
Başrol oyuncularının ardı ardına vedalarıyla çalkantılı günler geçiren, SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Son olarak jenerik sıralaması yüzünden Doğukan Güngör'ün, dizinin resmi sosyal medya hesabını takipten çıkması eklendi. Yaşanan bu iddia sonrası, kadroya yeni dahil olan Seray Kaya'dan açıklama geldi.
Kızılcık Şerbeti dizisinin jeneriğinde Seray Kaya’nın isminin Doğukan Güngör’ün önünde yer almasına bozulduğu ve bu nedenle dizinin resmi hesabını takipten çıktığı öne sürülen Güngör’le ilgili sorular oyuncuya yöneltildi.
"DOĞUKAN İLE KONUŞUN"
Seray Kaya iddiaları duyunca sakin bir şekilde şu yanıtı verdi: “Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu konuyla da ilgilenmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Muhatabı ben değilim. Bence Doğukan ile konuşun.”
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek'i ve Doğukan Güngör'ü Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.
Türkoğlu'nun eski rol arkadaşı Güngör'ü takipten çıkarmasının ardından yakışıklı oyuncudan göndermeli bir paylaşım gelmişti. Güngör, 'X' hesabından yayımladığı mesajında; "Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti" ifadelerini kullanmıştı.