Kızılcık Şerbeti’nde veda ve kadroya dahil olan sürpriz isim

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunu tamamlarken oyuncu kadrosunda önemli değişikliklere gidiyor. Gold Film imzalı dizi, hikaye akışına göre hem bir ayrılığa hem de yeni karakterlerin girişine sahne oluyor.



GÖKBERK YILDIRIM 134. BÖLÜMDE VEDA EDIYOR



Dizinin 134. bölümünde, Yağız karakterine hayat veren Gökberk Yıldırım kadrodan ayrıldı. Gerilimi yüksek sahnelerle ekrana gelecek olan bu bölümde, oyuncunun canlandırdığı karakterin serüveni sona erdi.





"ASAF" KARAKTERİ HİKAYEYE DAHİL OLUYOR



Diziye yakın zamanda dahil olması beklenen bir diğer isim ise Asaf karakteri olacak. Senaryoda daha önce adı geçen ve Başak (Seray Kaya) karakterinin kardeşi olarak kurgulanan Asaf için oyuncu seçimleri devam ediyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, karakteri canlandıracak isim için görüşmeler sürdürülüyor.





5. SEZON HAZIRLIKLARI: MURAT AYGEN KADRODA



Kızılcık Şerbeti, 138. bölümüyle 4. sezon finalini yaparak kısa bir ara verecek. Ancak gelecek sezonun planlaması şimdiden netleşmeye başladı. Sevilen oyuncu Murat Aygen’in 5. sezondan itibaren dizinin oyuncu kadrosuna dahil olacağı kesinleşti. Hem mevcut sezonun finaline giden süreçte hem de önümüzdeki yeni sezonda, bu kadro değişikliklerinin hikayenin dinamiklerini nasıl şekillendireceği merak konusu.