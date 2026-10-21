'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', ekrana gelen yeni bölüm tanıtımıyla heyecan yarattı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bebeğini kaybeden Başak'ın, Salkım'a ateş püskürdüğü tanıtımda Ömer, Asil'in Ünal Holding'i nasıl iflasa sürüklediğinin peşine düşüyor.

Fatih, Başak'a sürpriz yaparak yurt dışında yaşayan oğlu Cemo'yu ilik nakli tedavisi için geldiğini müjdeliyor.

"SENİN BURADA NE İŞİN VAR!"

Tanıtımın finalinde ise Kıvılcım'ın "Senin burada ne işin var!" haykırışıyla yaşanacaklar merak konusu oluyor.