'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı

SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan yapımın merakla beklenen yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım fragmanı geldi.

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı
Elele Online

Elele Online

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', ekrana gelen yeni bölüm tanıtımıyla heyecan yarattı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bebeğini kaybeden Başak'ın, Salkım'a ateş püskürdüğü tanıtımda Ömer, Asil'in Ünal Holding'i nasıl iflasa sürüklediğinin peşine düşüyor.'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı - Resim : 1

Fatih, Başak'a sürpriz yaparak yurt dışında yaşayan oğlu Cemo'yu ilik nakli tedavisi için geldiğini müjdeliyor.'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı - Resim : 2

"SENİN BURADA NE İŞİN VAR!"

Tanıtımın finalinde ise Kıvılcım'ın "Senin burada ne işin var!" haykırışıyla yaşanacaklar merak konusu oluyor.'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı - Resim : 3

 

 

 