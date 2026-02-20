'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüne sürpriz konuk

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak bölümüne şef Şükran Kaymak konuk olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanacak yeni bölümde, büyük bir çadır kurdurarak iftar yemeği veren Ünal ailesi, bir araya gelerek Ramazan ayını karşılarken Asil’in dijital platformu Ramazan yayınlarına başlıyor. SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen programı “Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası”nın başarılı şefi Şükran Kaymak, Ramazan dolayısıyla dizide kendi kimliğiyle yer alıyor. Sevilen şef, senaryo gereği Asil’in dijital platformunda yemek programlarına başlayarak izleyiciyle buluşuyor.

Kızılcık Şerbeti son bölüm fragmanı...