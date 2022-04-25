Koşma mevsimi geldi, hazır mısınız?

Zor bir kış mevsimini geride bıraktık ve şimdi baharla beraber artık sağlıklı yaşam için yürümeye ve koşmaya daha fazla zaman ayırabileceğiz, açık havada, sahillerde, parklarda uzun saatler geçirebileceğiz. Şimdi özgürce koşmanın, kilometrelerce yürümenin, doğanın, tabiatın, şehrin tadını çıkarmanın zamanı. Peki spor malzemeleriniz, ayakkabılarınız, havlularınız spora hazır mı?

Spor, her ne kadar çoğu insan için bir sosyalleşme aracı gibi görünse de, sağlıklı yaşamak için hayati öneme sahip olduğun unutmayalım. Vücudumuzun genç kalabilmesi, yağ yakabilmesi, daha aktif, dinç, sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için spora zaman ayırarak, sporu hayatımıza katarak bir yaşam sürmemiz gerekiyor.

Geçtiğimiz 2 yılda, pandemi nedeniyle uzun süre eve kapanan pek çok insanın, spor yapamamaktan şikayet etmesi, bir tesadüf değil. İnsanlar her gün koşarak, yürüyerek, spor yaparak yaşamaya alıştıktan sonra eve kapanmak hepimizde büyük bir travma yarattı.

Spor ile yaşamayı tercih ettiğinizde ilk dikkat etmeniz gereken detay spor ayakkabı olmalıdır. Her spor dalının kendine has üretilen özel ayakkabıları olduğunu unutmayalım. Basketbol için tasarlanmış ayakkabıyla futbol oynayamazsınız, dağcılık için üretilmiş ayakkabılar ile sağlıklı koşu yapamazsınız. Dolayısıyla, yapacağınız spora uygun bir ayakkabı edinmek zorunda olduğunuzu hatırlamalısınız.

Koşmak için de doğru koşu ayakkabısı edinmek çok önemli. Doğru koşu ayakkabısı, ayaklarınızı saran, burkulmaları önleyecek, yer bastığınızda ağırlığınızla yere basma şiddetinizi yumuşatan ve topuklarınızdan dizinize ulaşacak geri tepkiyi emebilen ayakkabı olmalıdır. Böylece yaşlandığınızda dizlerinizin ağrılar oluşmasını erkenden önlemiş olacaksınız. Koşmak, her adımda tüm vücut ağırlığını dizlere vurmak gibi bir etki yaratır. Dolayısıyla ileri yaşlarda diz sorunlarının yaşanmasını önlemek için yere önce ayak uçlarıyla basmak ve koşu ayakkabılarıyla koşmak çok önemlidir.

Şimdi hazır Anneler Günü hediyesi de seçerken Hepsiburada’nın zengin seçenekleri arasında kendinize ve hatta annenize de birlikte spor yapmak için Adidas eşofman takımı gibi bir hediye tercih edebilirsiniz. Adidas eşofman yüksek kalitesiyle, nefes alan kumaşıyla spor yaparken size büyük konfor sağlayacaktır.

Kış aylarında soğuk nedeniyle dışarı çıkmak istemeyenler de, yine Hepsiburada üzerinden kolayca bulabileceği spor malzemeleriyle evlerini minik bir spor salonuna çevirebilirler. Bunlar minik dambıllar olabilir, direnç yayları olabilir, kaslarınızı çalıştırmak için farklı araçlar olabilir. Özellikle bacak kaslarınızı çalıştıracak pratik spor malzemeleri edinmenizi de şiddetle öneriyoruz. Çünkü bacak kaslarımız vücudumuzdaki en büyük kas kütlesi ve birkaç dakika boyunca bacak kaslarımızı çalıştırdığımızda vücudumuz büyük miktarda enerji tüketiyor. Ayrıca oturduğunuz yerden spor yapmanızı kolaylaştıracak fitness bisikletleri gibi araçları da, yaz aylarında ortalık sakinken sipariş etmenin faydası olabilir. Eğer evinizde büyükçe bir fitness bisikleti koymak için yeriniz yoksa, koltuğunuzun önüne, halının üstüne yerleştirilebilecek ve siz koltukta otururken bisiklet sürmenize imkan verecek mini fitness bisikletlerine de göz atmanız faydalı olabilir.