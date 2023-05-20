Kraliçe dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Kraliçe dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın yer aldığı Kraliçe dizisinden üzen haber geldi. Dizinin final yapacağı belirtiliyor.

11. BÖLÜMLE VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başrollerini Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman'ın paylaştığı dizi, 11'nci bölümde final yapacak.

Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.