2024 BRIT Ödülleri kazananları belli oldu

Her yıl İngiltere'de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. Raye, BRIT Ödülleri’nde aday gösterildiği yedi ödülden altısını kazandı ve geçmişte tek bir törende dört ödül alan Harry Styles, Adele ve Blue gibi isimlerin rekorunu kırmayı başardı. Törende İngiltere'nin "Küresel İkon"u olarak ödül kazanan Kylie Minogue da sahne aldı.

2024 BRIT Ödüllerini kazananların tam listesi:

Yılın İngiliz Albümü - Raye (My 21st Century Blues)

Yılın İngiliz Sanatçısı - Raye

En İyi İngiliz Grubu - Jungle

Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı - Raye

Yılın Şarkısı - Raye - Escapism

En İyi Uluslararası Şarkıcı - SZA

En İyi Uluslararası Grup - Boygenius

En İyi Uluslararası Şarkı - Miley Cyrus - Flowers

En İyi Alternatif Rock Grubu - Bring Me the Horizon

En İyi Hiphop / Rap / Grime - Casisdead

En İyi Dans Performansı - Calvin Harris

En İyi Pop Performansı - Dua Lipa

En İyi R&B Sanatçısı - Raye

Yılın Söz Yazarı - Raye

Yılın Yapımcısı - Chase & Status

Yılın Yükselen Yıldızı - The Last Dinner Party

Küresel İkon - Kylie Minogue