2024 BRIT Ödülleri kazananları belli oldu
Her yıl İngiltere'de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. İngiliz şarkıcı Raye, 6 dalda ödül alarak geceye damga vurdu.
Her yıl İngiltere'de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. Raye, BRIT Ödülleri’nde aday gösterildiği yedi ödülden altısını kazandı ve geçmişte tek bir törende dört ödül alan Harry Styles, Adele ve Blue gibi isimlerin rekorunu kırmayı başardı. Törende İngiltere'nin "Küresel İkon"u olarak ödül kazanan Kylie Minogue da sahne aldı.
2024 BRIT Ödüllerini kazananların tam listesi:
Yılın İngiliz Albümü - Raye (My 21st Century Blues)
Yılın İngiliz Sanatçısı - Raye
En İyi İngiliz Grubu - Jungle
Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı - Raye
Yılın Şarkısı - Raye - Escapism
En İyi Uluslararası Şarkıcı - SZA
En İyi Uluslararası Grup - Boygenius
En İyi Uluslararası Şarkı - Miley Cyrus - Flowers
En İyi Alternatif Rock Grubu - Bring Me the Horizon
En İyi Hiphop / Rap / Grime - Casisdead
En İyi Dans Performansı - Calvin Harris
En İyi Pop Performansı - Dua Lipa
En İyi R&B Sanatçısı - Raye
Yılın Söz Yazarı - Raye
Yılın Yapımcısı - Chase & Status
Yılın Yükselen Yıldızı - The Last Dinner Party
Küresel İkon - Kylie Minogue