27. İstanbul Caz Festivali, 2 Eylül Çarşamba akşamı Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu konseri ile Sultan Park, Swissotel The Bosphorus’ta başladı.

Tüm sektörler gibi kültür sanat dünyasındaki etkinlikler Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi ve bunlardan biri de 27. İstanbul Caz Festivali olmuştu. Yeniden belirlenen tarihinde, 2 Eylül'de Sultan Park, Swissotel The Bosphorus’ta Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu konseriyle başlayan festival, 14 Eylül'e kadar devam edecek.





YEŞİLLİKLER İÇİNDE BİR KONSER

Festivalin açılış konseri, besteleriyle dünyaca ünlü piyanist Selen Gülün; Barış Doğukan Yazıcı, Serhan Erkol, Kağan Yıldız ve Ferit Odaman gibi Türkiye’nin en beğenilen caz müzisyenlerinden oluşan beşliye önemli caz vokalleri Sibel Köse ve Ece Göksu eşlik etti. Swissotel The Bosphorus, Sultan Park'ın yeşilliklerle dolu alanı da müziğin keyfini artırdı.

İstanbul'un en sevilen açık hava mekanlarında gerçekleşecek konserler 14 Eylül'e kadar devam edecek ve 20 Eylül'den itibaren festivalin çevrimiçi platformu http://online.iksv.org/ üzerinden izlenebilecek.