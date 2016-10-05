Demet Evgar, Engin Hepileri, Bülent Şakrak ve Okan Yalabık’ın baş döndüren performanslarıyla büyülediği “39 Basamak”, yeni sezona Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde “merhaba” diyor.

Korku, gerilim ve komediyi büyülü bir formülle bir araya getiren “39 Basamak”; Demet Evgar, Engin Hepileri, Bülent Şakrak ve Okan Yalabık’ın muhteşem performanslarıyla, sahnelendiği ilk günden bu yana büyük beğeni topluyor.



John Buchan’ın usta kalemini ve Alfred Hitchcock’un sinema dehasını tiyatro sahnesinde buluşturan “39 Basamak”, dünyanın en ünlü kovalamaca hikayelerinden biri.



Yapımcılığını, oyuncularının kurduğu Müşterek isimli oluşumun üstlendiği “39 Basamak”, 5 Ekim 2016, Çarşamba ve 6 Ekim 2016, Perşembe akşamları Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde yeniden tiyatroseverlerle buluşuyor. Başlama saati 20:30 olan oyunların biletleri Biletix, Zorlucenterpsm.com ve Zorlu PSM gişelerinde.

