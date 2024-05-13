52. İstanbul Müzik Festivali’nde kaçırmamanız gereken 10 konser
Bu yıl 52.’si düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere klasik müziğin yıldızlarıyla dolu bir program sunuyor.
Festival, İstanbul’un en özel konser mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen festivalin öne çıkan 10 konserini seçtik.
Açılış Konseri: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası & İlyun Bürkev
İstanbul Müzik Festivali, genç piyanist İlyun Bürkev ile açılışa hazırlanıyor. Bürkev, festivalin açılış konserinde Grieg'in etkileyici Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. Ayrıca, Verdi'nin Otello operasının üçüncü perdesi için bestelediği ve sonrasında konser sahnelerinin sevilen eserlerinden biri haline gelen "Danslar" ile Çaykovski'nin Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü programda yer alacak. Festival coşkusunu hissettirecek bu muhteşem gecenin öncesinde, kariyeriyle ve gençlere sağladığı destekle tanınan Cem Mansur'a İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edilecek ve ünlü şef, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetecek.
Tarih: 21 Mayıs Salı, 20.00
Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
Mantova Oda Orkestrası & Kristóf Baráti
İfade yelpazesinin genişliği ve kusursuz tekniğiyle günümüzün en şaşırtıcı keman virtüözlerinden Kristóf Baráti, İtalya’nın zengin klasik müzik geleneğini tutkuyla sürdüren Mantova Oda Orkestrası ile festivalde unutulmaz bir akşama imza atacak. Kristóf Baráti’nin hem solist hem şef olarak sahneye çıkacağı konserin programı Mozart’ın “Türk” takma adıyla anılan keman konçertosunun yanı sıra İtalya’dan çağının en başarılı örnekleriyle, barok dönemden klasiğe 18. yüzyılı boydan boya katedecek.
- Tarih: 22 Mayıs Çarşamba, 20.00
- Mekan: Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Disko Klasik
Festivalin çiçeği burnunda serisi Disko Klasik, sizleri İstanbul’un gözde eğlence mekânlarından Babylon’da bir klasik müzik partisine davet ediyor. Klasik müzikle parti sözcükleri ilk başta yan yana gelemez gibi görünse de vaktiyle sabahlara kadar eğlenilen Schubertiade’ler, balo salonlarında Schumann’ın valsleriyle dans eden insanlar ve hatta 17. yüzyıl Londra’sında tavernalarda verilen halk konserleri düşünülünce hiç de sıradışı değil aslında…
Tarih: 24 Mayıs Cuma, 21.00
Mekan: Babylon