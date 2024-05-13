52. İstanbul Müzik Festivali’nde kaçırmamanız gereken 10 konser

Açılış Konseri: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası & İlyun Bürkev

İstanbul Müzik Festivali, genç piyanist İlyun Bürkev ile açılışa hazırlanıyor. Bürkev, festivalin açılış konserinde Grieg'in etkileyici Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. Ayrıca, Verdi'nin Otello operasının üçüncü perdesi için bestelediği ve sonrasında konser sahnelerinin sevilen eserlerinden biri haline gelen "Danslar" ile Çaykovski'nin Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü programda yer alacak. Festival coşkusunu hissettirecek bu muhteşem gecenin öncesinde, kariyeriyle ve gençlere sağladığı destekle tanınan Cem Mansur'a İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edilecek ve ünlü şef, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetecek.

Tarih: 21 Mayıs Salı, 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu