57'ncisi düzenlenen Grammy ödülleri sahiplerini buldu.
57'nci Grammy ödülleri için Los Angeles'taki Staples Center'da tören düzenlendi. ABD Başkanı Barack Obama, törene gönderdiği video mesajında aile içi şiddet kültürüne dikkati çekerek, sanatçılardan bu konuyla mücadelede duyarlılık oluşturulması için destek vermelerini istedi.Bu yılki ödüllerde 23 yaşındaki İngiliz şarkıcı Sam Smith, yılın en iyi yeni sanatçısı, şarkısı ve kaydı ile en iyi pop vokal albümüyle, 4 dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.Gecede Pharrell Williams, Rosanne Cash ve Beyonce de üçer dalda ödül alarak önemli bir başarı elde etti. Ödül töreninde Madonna, Paul McCartney, Rihanna, Beyonce, Kanye West, Katy Perry ve Pharrel gibi birçok sanatçı şarkıları ve sahne şovlarıyla büyük beğeni topladı.
İşte kazananlar:
Yılın Kaydı: "Stay With Me", Sam Smith
Yılın Albümü: "Morning Phase", Beck
Yılın Şarkısı: "Stay With Me" Sam Smith
En İyi Yeni Sanatçı: Sam Smith
En İyi Pop Solo Performans: Pharrell Williams, "Happy"
En İyi Pop Düet/Grup Performans: A Great Big World ve Christina Aguilera, "Say Something"
En İyi Pop Vokal Albümü: "In the Lonely Hour", Sam Smith
En İyi Dans Kaydı: "Rather Be", Clean Bandit ve Jess Glynne
En İyi Dans/Elektronik Albümü: "Syro", Aphex Twin
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm: "Cheek to Cheek," Lady Gaga ve Tony Bennett
En İyi Rock Performansı: "Lazaretto" Jack White
En İyi Metal Performansı: "The Last In Line", Tenacious D
En İyi Rock Şarkısı: "Ain't It Fun" Hayley Williams ve Taylor York
En İyi Rock Albümü: "Morning Phase", Beck
En İyi Alternatif Albüm: "St. Vincent", St. Vincent
En İyi R&B Albümü: "Love, Marriage & Divorce", Toni Braxton ve Babyface
En İyi R&B Performansı: "Drunk in Love", Beyonce ve Jay Z
En İyi R&B Şarkısı: "Drunk in Love", Beyonce ve Jay Z
En İyi Çağdaş Urban Albümü: "Girl", Pharrell Williams
En İyi Rap Performansı: "I", Kendrick Lamar
En İyi Rap/Sung İşbirliği: "The Monster", Eminem and Rihanna
En İyi Rap Şarkısı: "I", Kendrick Lamar
En İyi Rap Albümü: "The Marshall Mathers LP2", Eminem
En İyi Country Solo Performans: "Something in the Water", Carrie Underwood
En İyi Country Düet/Grup Performansı: "Gentle on My Mind", The Band Perry
En İyi Country Şarkısı: "I'm Not Gonna Miss You", Glen Campbell
En İyi Country Albümü: "Platinum", Miranda Lambert
En İyi New Age Albümü: "Winds Of Samsara", Ricky Kej ve Wouter Kellerman
En İyi Enstrümantal Caz Albümü: "Trilogy", Chick Corea Trio
En İyi Caz Vokal Albümü: "Beautiful Life", Dianne Reeves
En İyi Blues Albümü: "Step Back", Johnny Winter
En İyi Reggae Albümü: "Fly Rasta", Ziggy Marley
En İyi Dünya Müzik Albümü: "Eve", Angelique Kidjo
En İyi Müzik Video: "Happy", Pharrell Williams
En İyi Müzik Film: "20 Feet From Stardom", Darlene Love, Merry Clayton, Lisa Fischer ve Judith Hill.