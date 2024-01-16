75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Succession damga vurdu

ABD televizyon endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden Emmy Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlendi. Medya patronun bir ailenin hikayesini konu alan Succession dizisi geceye damga vurdu. Dizinin başrolleri Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen büyük ödülleri kazanırken, dizi de En İyi Drama Dizisi Ödülü'nü aldı.

Ödülleri kazananların listesi şöyle: