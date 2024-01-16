75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Succession damga vurdu
Televizyon dünyasının en önemli ve prestijli ödüllerinden sayılan 75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Succession ile The Bear dizileri 6 ödül kazanarak geceye damga vurdu. İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi....
ABD televizyon endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden Emmy Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlendi. Medya patronun bir ailenin hikayesini konu alan Succession dizisi geceye damga vurdu. Dizinin başrolleri Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen büyük ödülleri kazanırken, dizi de En İyi Drama Dizisi Ödülü'nü aldı.
Ödülleri kazananların listesi şöyle:
- En İyi Drama Dizisi: Succession
- En İyi Komedi Dizisi: The Bear
- En İyi Mini Dizi: Beef
- En İyi Aktör - Drama: Kieran Culkin - Succession
- En İyi Aktrist - Drama: Sarah Snook - Succession
- En İyi Aktör - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear
- En İyi Aktrist - Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary
- En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Matthew Macfadyen - Succession
- En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus
- En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear
- En İyi Yardımcı Aktrist-Komedi: Ayo Edebiri - The Bear
- En İyi Senaryo - Komedi: The Bear - Christopher Storer
- En İyi Senaryo - Drama: Succession - Jesse Armstrong- Connor's Wedding
- En İyi Yönetmen - Drama: Succession - Mark Mylod- Connor's Wedding