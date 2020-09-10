Baksı Kültür Sanat Vakfı, Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek için Anadolu Ödülleri’yle karşımıza çıkıyor.

ANA SPONSOR DOĞAN HOLDİNG

Her yıl müzecilik, süreli etkinlikler, gösteri sanatları, arkeoloji ve restorasyon olmak üzere beş ayrı dalda verilecek ödüllerin ana sponsorluğunu ise Doğan Holding üstleniyor.

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Amacımız, Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından beslenen, onun ortak kimliğini vurgulayan bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmek, onurlandırmak ve cesaretlendirmek” diyor.







Anadolu Ödülleri’nin ana sponsoru Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ise projeye katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ediyor ve ekliyor:

“Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, kültürel hayatın merkezde toplandığı bir dönemde, Bayburt’ta doğduğu köye kazandırdığı Baksı Müzesi ile Anadolu’nun bozkırında da kültürel imkan olduğunu, bu sayede yerelde olumlu yönde dönüşüm yaratılabileceğini kanıtlamıştır. Doğan Grubu’nun kökleri, kadim Anadolu insanının binlerce yıllık değerlerine uzanıyor. Bize miras kalan bu değerlerin kıymetini bilip onları yaşatmak ve ülkemize değer katmak için çalışıyoruz. Anadolu Ödülleri’ne verdiğimiz destekle köklerimize ve insanımıza sahip çıkanları ve ortak değerlerimizi yaşatanları görünür kılmayı, onlara güç ve cesaret vermeyi umuyoruz.” Ödüllerin ilki önümüzdeki kasım ayında sahipleriyle buluşacak.

