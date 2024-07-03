Assos’tan ilhamla 15 yeni eser: Ressam C.M. Kösemen’in yeni seçkisi

Sanatçı Cevdet Mehmet Kösemen, Assos ve Çevresinden Gerçeküstü Manzalar adını verdiği özel seçkisini sanatseverler ile buluşturdu. Sanatburada’da satışa sunulan seçki, 15 yeni eserden oluşuyor. Eserler, sanatçının Assos ve civarlarından aldığı ilhamla yaratıldı. Manzaralar, canlılar ve tarihi mekanlar ana ilham kaynaklarını oluşturdu. Kağıt üzerine akrilik boya ile yapılan eserlerde doğaçlamalar ve renk seçimleri C.M. Kösemen’in özgün tarzını vurguluyor.

Sanatçının toplam 32 eseri, Sanatburada üzerinden satışta.