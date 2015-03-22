Barbaros Şansal Tatavla Sahne'de

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Barbaros Şansal, Tiyatro Tatavla’yı desteklemeye devam ediyor. Daha önce “Diva” rolünde Eraslan Sağlam’ı giydiren Şansal; “Donun Kuru Gideceksin” oyunuyla 22 Mart 2015 Pazar gününden itibaren düzenli aralıklarla Tatavla Sahne'de seyircisiyle buluşacak.

Barbaros Şansal, kendi kişisel tarihinden yola çıkarak oluşturduğu ve daha önce üniversitelerde binlerce öğrenci ile buluşan “Donun Kuru Gideceksin” adlı oyununu ilk kez yerleşik bir sahnede, Tatavla Sahne'de sergileyecek.

Tiyatro Tatavla ve Yamak Strategy’nin ortak prodüksiyonu olan “Donun Kuru Gideceksin”de Barbaros Şansal; renklerin sosyal hayattaki psikolojik, sosyolojik ve politik algısından yola çıkarak doğru bilinen yanlışları, usta bir “terzi yamağı” olarak tersyüz ediyor. İzleyici ile diyalog içinde, interaktif olarak ilerleyen oyunu izlemenin koşulu ise; tiyatroya gelirken ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere, ambalajı açılmamış bir iç çamaşırını hazır bulundurmak.

22 Mart 2015, Pazar günü saat 18:00’den itibaren her Pazar Tatavla Sahne’de sergilenecek olan “Donun Kuru Gideceksin” oyununa ait biletler, gişenin yanı sıra Biletix’ten temin edilebilir.