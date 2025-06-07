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Beklemedeyiz: 2025'in son yarısında çıkması beklenen 15 dizi
2025'in ikinci yarısı, dizi tutkunları için oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor. Yayın platformları, hem merakla beklenen devam sezonlarını hem de iddialı yeni yapımları izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. İşte bu dönemde izleyicilerle buluşması muhtemel 15 dizi ve kısa bilgileri...
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Her türden izleyiciye hitap eden geniş yelpazede, hem merakla beklenen devam sezonları hem de yepyeni orijinal yapımlar, bizi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Hazırsanız başlayalım...
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Stranger Things 5. Sezon (Netflix)
Hayranlarının merakla beklediği final sezonunun 2025'in ikinci yarısında çıkması bekleniyor. Kesin bir gün belirtilmemiş olsa da, genellikle yaz veya sonbahar ayları hedefleniyor.
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Wednesday 2. Sezon (Netflix)
Addams Ailesi'nin sevilen üyesi Wednesday'in maceralarının devamı 6 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanacak.
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Squid Game 3. Sezon (Netflix)
Dünya çapında büyük yankı uyandıran dizinin üçüncü sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak. (Bu, ikinci yarının hemen başında yer alıyor.)