Beterböcek Beterböcek’in ikinci fragmanı yayınlandı!

Kendine has, sıra dışı karakterler yaratan ünlü yönetmen Tim Burton’ın yönettiği 1988 yapımı Beterböcek, 36 yıl aradan sonra devam filmiyle geri döndü.

TIM BURTON 36 YIL SONRA YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

15 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen ve dünya çapında 75 milyon dolar hasılat elde eden sinema tarihinin en unutulmaz filmlerinden olan Beterböcek’in devam filmi “Beterböcek Beterböcek”in yönetmen koltuğunda yine Burton oturuyor.



Orijinal kadroda Beterböcek karakteriyle hafızalara kazınan Michael Keaton rolüne geri dönerken; Winona Ryder Lydia Deetz’e ve Catherine O'Hara ise Delia Deetz rolüne yeniden canlandırıyor. Devam filminde kadroya Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi yeni isimler eklendi.

BETERBÖCEK BETERBÖCEK'İN KONUSU NE?

Beklenmedik bir aile trajedisinin ardından, Deetz ailesinin üç nesli Winter River'daki evlerine geri döner. Betertböcek'in hâlâ peşini bırakmadığı Lydia'nın hayatı, asi genç kızı Astrid'in tavan arasındaki gizemli kasaba maketini keşfetmesi ve Öbür Dünya'ya açılan kapının kazara açılmasıyla altüst olur. Her iki âlemde de sorunlar baş gösterirken, birinin Beterböcek'in adını üç kez söylemesi ve yaramaz iblisin kendi tarzı karmaşayı ortaya çıkarmak için geri dönmesi artık an meselesidir.

EN İYİ MAKYAJ AKADEMİ ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

1989'da En İyi Makyaj Akademi Ödülünü alan Beterböcek, devam filminde de yine orijinaline sadık kalınarak tamamen makyaj, gerçekçi efektler ve kuklalar ile çekildi.



Başlı başına bir tür olan Burton filmi olan devam filmi Gough, Millar ve Seth Grahame-Smith'in hikâyesinden Alfred Gough ve Miles Millar tarafından senaryolaştırıldı.



Filmin yapımcıları Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper ve Burton; başyapımcıları ise Sara Desmond, Katterli Frauenfelder, Gough, Millar, Brad Pitt, Larry Wilson, Laurence Senelick, Pete Chiappetta, Andrew Lary, Anthony Tittanegro, Grahame-Smith ve David Katzenberg.



Burton'ın sahne arkasındaki yaratıcı ekibi arasında görüntü yönetmeni Haris Zambarloukos, yapım tasarımcısı Mark Scruton, kurgucu Jay Prychidny, Oscar ödüllü kostüm tasarımcısı Colleen Atwood, Oscar ödüllü canavar efektleri ve özel makyaj FX yaratıcı sorumlusu Neal Scanlan, Oscar adayı besteci Danny Elfman ve Oscar ödüllü saç ve makyaj tasarımcısı Christine Blundell var.

'BETERBÖCEK BETERBÖCEK' NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği “Beterböcek Beterböcek”, 6 Eylül’de vizyonda olacak.



Filmin Fragmanı: https://www.youtube.com/watch?v=sn5v_JiIXJ0