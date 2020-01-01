Güney Kore’den çıkıp dünyayı kasıp kavuran Blackpink ilk albümü The Album’ü yayınladı. Daha önce çalışmalarını hep single olarak yapan grubun hayranları bu albümü yıllardır bekliyordu!

Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé isimli dört genç kadından oluşan ve 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli grup, tıpkı erkeklerden oluşan BTS gibi rekor kıran başarılara imza atmıştı. Grubun tarihi çok eski olmasa da Boombayah ve Whistle isimli iki tekliyi içeren Square One isimli mini albümleri onlara dünya çapında ünü getirdi. Öyle ki ABD'nin ünlü Coachella Festivali'nde yer alan ilk K-Pop grubu oldular.





Bağımsız altı şarkıdan sonra gelen ilk albüm

Daha önce Selena Gomez ve Dua Lipa işbirliği yapan Blackpink, ilk albümlerinde Cardi B ile bir şarkı da hazırladı. Albümün heyecanla beklenen şarkılarından biri olan Bet You Wanna, şimdiden dikkat çekici bir dinleme sayısına ulaştı.

Lovesick Girls, Pretty Savage ve Crazy Over You da beklenen diğer şarkılar arasında ve tüm bu haberlerin en güzel yanı, albümü Spotify üzerinden dinleyebiliyor olmamız!