Cem Yılmaz'dan standart afiş!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, ABD turnesinin afişine doğum tarihini, boyunu ve kilosunu yazdırmasıyla dikkat çekti.

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, Ekim ayında ABD turnesine çıkıyor. ABD’nin özellikle doğu yakasında yoğun olarak yaşayan Türklere gösteri yapacak olan Yılmaz, New York , New Jersey, Boston, Washington ve Miami’de sahne alacak.



Yeni turnesi için ‘STANDARTCY’ sloganının kullanan Yılmaz, yeni afişi ile yine çok konuşuluyor. Cem Yılmaz, afişinin üzerine doğum tarihini, boyunu ve kilosunu da yazdırdı. 24 Nisan 1973 doğumlu Cem Yılmaz, 1.72 boyunda 89 kilo