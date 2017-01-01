2017 Eylül’ünde ORIGIN adıyla
okurla buluşacak olan romanda bir kez daha Harvard Üniversitesi Simgebilim
Profesörü Robert Langdon karşımıza çıkıyor. Langdon,
insanlığın bugüne kadar yanıt veremediği iki sorunun kesiştiği tehlikeli bir
kavşakta dünyayı yerinden oynatacak bir buluşla insanlığa yanıt verecek.
Dan Brown’ın Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar, Dijital Kale, İhanet Noktası, Kayıp Sembol ve
Cehennem romanlarında da olduğu gibi Origin’de
de din, bilim, sanat ve mimarlık tarihinden izler olacağı belirtiliyor.