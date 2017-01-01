Tüm dünyada fırtınalar koparan bestseller yazar Dan Brown’ın yeni romanının ismi ve çıkış tarihi belli oldu.

2017 Eylül’ünde ORIGIN adıyla okurla buluşacak olan romanda bir kez daha Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon karşımıza çıkıyor. Langdon, insanlığın bugüne kadar yanıt veremediği iki sorunun kesiştiği tehlikeli bir kavşakta dünyayı yerinden oynatacak bir buluşla insanlığa yanıt verecek.



Dan Brown’ın Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar, Dijital Kale, İhanet Noktası, Kayıp Sembol ve Cehennem romanlarında da olduğu gibi Origin’de de din, bilim, sanat ve mimarlık tarihinden izler olacağı belirtiliyor.