Devrim Erbil’in tüm dönemlerinden eserleri içeren Yatay Derinlik sergisi başladı

Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen ressamlarından Devrim Erbil, Yatay Derinlik adını verdiği yeni sergisi ile sanat camiasının karşısına çıktı. Yatay Derinlik, sanatçının tüm zamanlarından eserleri içeriyor. Erbil’in tüm uygulama tekniklerine şahit olma açısından eşsiz bir sergi niteliğinde.

SERGİNİN KİTABI YOLDA

Yatay Derinlik’in küratörü Prof. Dr. Uğur Batı, serginin önümüzdeki dönemde kitabının da basılacağını duyurdu. Batı, “‘‘Yatay derinlik kitabi ile bu katkıyı şu şekilde gerçekleştireceğiz. 10 farklı harita kaleme alarak Devrim Erbil’in resimlerinin sinebilimsel sonuçlarını ve etkilerini analiz ettik. Devrim Erbil personası ile Devrim Erbil’in bir edebiyat eseri olsa karşılığı nasıl olurdu ve bir sinema filmi olsa ne olurdu gibi soruların cevaplarında rengârenk haritalar var.” dedi.

15 Haziran’da sanatseverlerle buluşan Yatay Derinlik sergisi, Temmuz ayı sonuna kadar ziyaretçilerini kabul edecek.