Fly – Inn Beach’te bu sene açılan Bej, happy hour partileri ile tatil severlere unutulmaz anlar yaşatıyor! 8 Ağustos’ta Bej setinin başına dünyaca ünlü isim geçiyor; “DJ Maestro”





Fly – Inn Beach, Bej Karaköy ve Hora by Bej’den sonra rotasını Çeşme’ye çeviren Bej ile bu yaz büyük ses getiriyor! Bej, berrak denizi, keyifli kumsalı, eşsiz lezzetleri kadar akşamüstü düzenlenen “Happy Hour” partileri ile de ilgi görüyor. Benzersiz müziklerin, eğlenceli ritimlerin eşlik ettiği, ünlü DJ’lerin ağırlandığı “Happy Hour” partilerinin 8 Ağustos’taki konuğu setleri ile dünyaca ünlü isim; Dj Maestro…Alaçatı’nın en güzel sahilinde, denize nazır muhteşem partiler düzenleyen Bej’de tatilin en unutulmaz ve en eğlenceli anlarını yaşayacak, dünyaca ünlü DJ’lerin canlı performanslarını dinleyeceksiniz!Jazz müzik türündeki eşsiz çalışmaları, setleri, miksleri ve canlı performansları ile çok özel davetlerin, dünyaca ünlü kulüplerin aranan ismi olan DJ Maestro, jazz’dan funk’a, latinden soul’a, hip hop’tan deep house’a kadar uzanan arşiviyle, uzun süre hafızalardan ve kulaklardan silinmeyecek bir performans yaşatmak için 8 Ağustos’ta Fly – Inn Beach Bej setinin başına geçiyor.