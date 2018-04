Dünyanın en pahalı şarkı sözü

Bob Dylan’ın folk şarkıcılığından bir rock ikonuna dönüşmesini temsil eden Like A Rolling Stone parçasının elyazmaları 2 milyon dolara alıcı buldu.

Bob Dylan'ın 1965 yılında Washington'daki Roger Smith Otel'de kurşun kalemle yazdığı ve tüm zamanların en popüler şarkılarından biri olarak kabul edilen Like A Rolling Stone adlı şarkısının sözlerine ait dört sayfalık müsvedde, bugüne kadarki en yüksek rakam olan 2 milyon 45 bin dolara satıldı. Böylece Dylan, John Lennon'un A Day in the Life’ına ait olan, 1 milyon 200 bin dolarlık rekoru da tarihe gömmüş oldu.



Sotheby's'in El Yazmaları ve Kitaplar Departmanı Sorumlusu Richard Austin, ”Şarkı sözlerinin 'Kutsal Kase'si, satılan en pahalı popüler müzik sözü olarak hak ettiği yeri almıştır'' ifadesini kullandı. Müsveddeyi alan kişinin ismini açıklanmazken, alıcının California'dan bir Dylan hayranı olduğu belirtildi. Bob Dylan’ın folk şarkıcılığından bir rock ikonuna dönüşmesini temsil eden şarkı, Rolling Stone dergisinin “Gelmiş Geçmiş En Büyük 500 Şarkı” listesinin de doruğunda yer almıştı. Beatles, Jimi Hendrix, Elvis Presley ve Rolling Stones gibi efsane topluluk ve müzisyenlerin, 20. yüzyıl kültür tarihinin birer parçası sayılabilecek önemli el yazmaları ve objeleri de yer aldığı müzayedede toplam 4 milyon dolar 88 bin dolarlık gelir elde edildi.