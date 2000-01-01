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OSMAN HAMDİ BEY

Pera Müzesi

Tanzimat Dönemi’nin yetiştirdiği bir Osmanlı aydını olarak, resim, arkeoloji, müzecilik ve sanat eğitimi gibi birçok alanı bir ömre sığdırmış bir isim. Meşhur ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ eserinin sahibi Osman Hamdi Bey, ölümünden 100 yıl sonra bile ardında bıraktığı mirasla yaşamaya devam ediyor.

Meşrutiyet Cad. No:65, Beyoğlu-İstanbul



PANDEMİ GÜNLERİNDE FOTOĞRAF-ÇEVRİMİÇİ





İstanbul Modern

Dört duvarın sınırlarına hapsolduğumuz günlerde, fotoğrafa dair bir şeyler yapma kaygısıyla yola çıkan farklı kuşaklardan 43 sanatçının eserleri çevrimiçi platformlarda izleyiciyle buluşuyor. ‘Şimdi’ye tanıklığın ötesinde bir kültürel mirası tek tıkla keşfedin.

istanbulmodern.org



SORU-CEVAP/FERHAN ŞENSOY





Podcast

Siz soruyorsunuz, Ferhan Şensoy cevaplıyor! Evet, Türk sahne sanatlarının en önemli isimlerinden biri olan usta, kendi kurduğu tiyatrosu Ortaoyuncular ile birlikte podcast aracılığıyla sorularımızı yanıtlıyor. Söze “Alışık olmadığım bir platformdayım” sözleriyle başlayan Şensoy, tüm soruları içtenlikle cevaplamaktan çekinmiyor. Ustanın gençlere bir de tavsiyesi var: “…İhtiyarların tavsiyelerini dinlemesinler… Tek bir hayatları var, istedikleri gibi yaşasınlar!” Uzun yürüyüşlerin ve park oturmalarının yeni favorisini listenize ekleyin!



MEFTUN TERAS

