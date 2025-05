Evlilik gibi bir şey oldu ve biz evlendik: 8. Akra Caz Festivali başladı

Antalya'da gerçekleştirilen 8. Akra Caz Festivali, 14 Mayıs'ta başladı. Bu sene sekizincisi düzenlenen festivalin açılışını dünyaca ünlü trompet sanatçısı İbrahim Maalouf yaptı. Festival havasını biraz yakından solumak isterseniz okumaya lütfen devam ediniz…

Akra Antalya’nın düzenlediği Akra Caz Festivali bu sene sekizinci yılını kutluyor. Ülkemizin en yüz akı festivallerinden biri olan festivalin açılışı dolayısıyla bir grup basın mensubu olarak Antalya’daydık.

Güzel bir misafirperverlikle karşılandığımız güzelim Antalya’nın bu nadide noktasında festivalin açılışından bir gün önce Asmani Restoran’da harika bir akşam yemeğinde güneşi ekipçe batırdık. O anların bir fotoğrafı bu yazıda yer almıyor, çünkü bazı anların keyfini çıkarırken bir fotoğraf dahi çekecek süreyi bile kaybetmek istemezsiniz. Lütfen hafızanızı yoklayıp hatırladığınız en güzel güneş batışını anımsayın. İşte öyle bir andı… Havadan sudan sohbetler ederken Antalyalıların ne denli şanslı olduğundan, işe gidip gelmenin yürüyerek en fazla 25 dakika sürmesinden bahsettik. Tabii, onların da yakındıkları bazı meseleler vardı, açık havada oturmak için Antalya’da son günlerin yaşandığından bahsedildi. Sıcak o denli nefes aldırmıyormuş… Biz İstanbullu fanilerle şanslı Antalyalıların durum karşılaştırması süredursun, yemeğin ardından Akra Antalya’nın caz barı The 251 Soul’a geçtik. Fakat ondan önce yemeğe dair hafızamda yer eden bir şeyden bahsetmem lazım, o ızgara ahtapot neydi öyle yahu! Şefin ellerine sağlık…

251 Soul’a geçtiğimizde ünlü kontrbas sanatçısı Ozan Musluoğlu sahnedeydi. Musluoğlu, Akra Jazz Band ile sergilediği performansla bizi ertesi gün başlayacak olan festival için çoktan havaya sokmuştu bile.

BABASININ İCAT ETTİĞİ T.O.M.A. TROMPETLER İLE IBRAHIM MAALOUF SAHNEDE

Sonraki gün yani 14 Mayıs’ta 8. Akra Caz Festivali nihayet başladı ve Ibrahim Maalouf sahnedeydi.

Trompetçiliği ile dünya çapında üne sahip Ibrahim Maalouf, son projesi The Trumpets of Michel-Ange yani T.O.M.A. karşımızdaydı. Maalouf, 2024 yılında çıkardığı aynı isimli stüdyo albümü The Trumpets of Michel-Ange’yi tanımlarken albümün açılışından kapanışına şarkıları bir evlilik seremonisinin evreleri olarak tanımlar. Bu konserde de bu seremoniyi gerçekleştirdik. Konserin başında birazdan evleneceğimizi müjdeleyen Ibrahim Maalouf, konser sonunda evlendiğimizi ilan etti. Yüzlerce kişinin bir konserde evlilik seremonisini simgesel bir şekilde gerçekleştirip bir evlilik akdi gerçekleştirmesi… Maalouf’un bu albümüne referans ettiği felsefi düşüncelerden biri bu olsa gerek.

Konserin en coşkulu anları ise şüphesiz The Proposal ve Love Anthem performanslarıydı. Sahnede beş trompet, bir saksafon, bir elektro bir akustik gitar ve bir de davul ile yaratılan bu etkileyici performansı dinlemek oldukça keyifliydi. Trompet beşlisi izlemek pek şahit olduğumuz bir performans değil. Bu arada trompetlere yalnızca trompet demek de olmaz, T.O.M.A. trompet demek daha doğru olacaktır. Ibrahim Maalouf, babası Nassim Maalouf’un icat ettiği çeyrek ton trompeti T.O.M.A. ismi ile yeni bir enstrüman olarak tüm dünyaya ilan etmişti. Zaten bu trompeti dünya üzerinde bir tek kendisi kullanıyordu, şimdi bir tür olarak dünya müziğine kazandırılan bu enstrüman, konserde Ibrahim Maalouf dışında dört müzisyenin elindeydi…

KONSER BİTTİ, GECE GİTMEDİ: THE 251 SOUL'DA JAM SESSION

Konser sonrası tüm kalabalık 251 Soul’a aktı ve sahneye biri çıktı biri indi derken; Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden Cenk Erdoğan, Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Ozan Musluoğlu, Nedim Ruacan, Barış Dağhan, Ozan Çelikel ve Duygu Soylu ile Ibrahim Maalouf’un ekibinden akustik gitarist Mohamed Derouich ve saksafoncu Mihai Pirvan muhteşem performanslar sergilediler. Sahneye bir ara Selçuk Yöntem davet edildi; Bülent Ortaçgil’e selam çakarak “Sensiz Olmaz”ın sözlerini okudu, akabinde Duygu Soylu da şarkıyı seslendirdi.

Velhasıl kelam, tadı damakta kalan bir açılışla başlayan 8. Akra Caz Festivali, 31 Mayıs’ta son konseriyle sona erecek. 21 Mayıs’ta Kurt Elling ile Charlie Hunter ve SuperBlue, 23 Mayıs’ta Melody Gardot, 24 Mayıs’ta Fatoumata Diawara, 28 Mayıs’ta Igor Butman ve Fantine ile Moskova Caz Orkestrası, 30-31 Mayıs’ta ise Fazıl Say ile Ferit Odman sahnede olacak. Ayrıca festival kapsamında usta müzisyenler masterclass da gerçekleştiriyorlar. Bu çok yönlü festivali bir yerinden yakalamak isterseniz henüz vaktiniz var, kaçırmayın derim...