İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası gala gösterisiyle Emek Salonu’nda…

Beyoğlu’nda kültür, sanat, eğlence, moda ve gastronominin hizmetine sunulan yeni nesil yaşam merkezi Grand Pera, 1 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin açılış gösterisine ev sahipliği yapacak. Roberto Gianola'nın yöneteceği orkestranın ilk konseri, saat 20:00’de başlayacak. Sezonun ilk konserinin biletleri, Biletiva üzerinden satışa sunuluyor.



Açılış konserinde W. A. Mozart, G.F. Händel, G.Rossini ve G.Puccini gibi önemli bestecilerin eserleri, Caner Akgün, Dilruba Akgün, Caner Akın, Cengiz Arslan, Aylin Ateş, Ahmet Baykara, Cenk Bıyık, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Erdem Erdoğan, Özgecan Gençer, Alper Göçeri, Gülbin Günay, Otilia İpek, Deniz Likos, Burçin Savigne, Kevork Tavityan ve Ayten Telek tarafından seslendirilecek.

