Galata Perform'dan "Aşk ve Faşizm"

Galataperform’un 19. İstanbul Tiyatro Festivali için özel olarak tasarladığı projesi “Aşk ve Faşizm”, 4 ülkeden 4 önemli kadın yazarı bir araya getirdi

Gerçekle kurgusal arasında gidip gelen, kadın enerjisinin ön plana çıktığı, yalın bir sahneleme öngören Oyunda; yazarların Skype üzerinden yaptıkları sohbetlerden yola çıkarak, birbirlerine paralel geliştirdikleri 4 farklı metin, reji ve sahneleme aşamasında tek bir oyun olarak bir araya geldi. Yeşim Özsoy Gülan’ın festival için özel olarak tasarladığı yeni yaratısı “Aşk ve Faşizm”, 21-22 Mayıs tarihlerinde saat 20:30’da Kadıköy Moda Sahnesi’nde seyirci ile buluşacak. Galataperform Genel Sanat Yönetmeni, yazar/yönetmen Yeşim Özsoy Gülan’ın 19. İstanbul Tiyatro Festivali için özel olarak tasarladığı projede, önceki yıllarda Yeni Metin Yeni Tiyatro projesinde yer alan yazarlardan Gianina Carbunariu (Romanya), Linda McLean (İskoçya) ve Helena Tornero (İspanya) “Aşk ve Faşizm” için bir araya geldi. Yazarların birbirleriyle Skype üzerinden gerçekleştirdiği sohbetlerle kendi hayatları üzerinden gerçeklere dayanarak metinler oluşturduğu, Yeşim Özsoy Gülan’ın da reji ve sahneleme aşamasında tek bir oyun olarak sahneye taşıdığı “Aşk ve Faşizm”, günümüz gerçekliğine keskin bir çerçeveden bakılmasını sağlıyor. Yeşim Özsoy Gülan, “Aşk ve Faşizm”de, karanlık/aydınlık, kapalılık/açıklık, örtü/örtüsüzlük kavramlarıyla ışık, hareket ve metni birlikte işleyerek günümüz faşizmine öznel ve eleştirel bir yorum getiriyor. Sahnede sadece kadınlardan oluşan bir kadronun tercih edildiği ve kadın/erkek rollerini de yine kadınların gözünden yorumlayan “Aşk ve Faşizm”de her yazarın kendine ait oyun başlıkları yer alıyor. 90 dakika süren bu yolculuktaki oyun başlıkları ise “Ten Tarafından Muhafaza Edilmiş / Contained by Skin” (Linda McLean), “Her Yerde Metro / Metro Everywhere” (Gianina Carbunariu), “Kurtlarla Yürüyen Kadınlar / Women Who Walk With Wolves” (Yeşim Özsoy Gülan), “Kedi Gibi / Kittenish” (Helena Tornero). Kurgusunu ve yönetmenliğini Yeşim Özsoy Gülan’ın yaptığı projede, Sezin Bozacı, İncinur Daşdemir, Evrim Doğan, Burcu Halaçoğlu, Sanem Öge, Özlem Saraç, Elif Ürse, Selin Zafertepe de performanslarıyla göz dolduruyor. Dramaturgisini Ferdi Çetin’in, ışık ve mekan tasarımını Yüksel Aymaz’ın, hareket danışmanlığını Ilgın Abelyn’in, yaptığı “Aşk ve Faşizm”de çevirmenler ise, Semra Selim (Romence), Ferdi Çetin (İngilizce) ve Pınar Savaş (İspanyolca). 19. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında tiyatro severlerle buluşacak olan, GalataPerform tarafından sahnelenen ve İstanbul Cervantes Enstitüsü, Dimitri Cantemir Romanya Kültür Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen “Aşk ve Faşizm”, 21-22 Mayıs tarihlerinde saat 20:30’da Kadıköy Moda Sahnesi’nde. Yazarlar, oyun sonrasında ise bir söyleşi gerçekleştirerek tiyatro severlerin sorularını yanıtlayacak.