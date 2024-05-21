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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan müjdeli haber! Bebeklerini kucaklarına aldılar
2022 yılında dünyaevine giren ve mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan müjdeli haber geldi. Çift kızları Mira Milena’yı kucaklarına aldı.
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"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.
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Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini söylemişti.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay kızları Mira Milena’yı kucaklarına aldı.
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Yıldız Çağrı Atiksoy “Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar” dedi.