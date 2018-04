Genç yönetmen onur ödülünü aldı

19. İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılış gecesinde Onur Ödülü, Polonya tiyatrosunun tanınmış yönetmenlerinden Grzegorz Jarzyna'ya sunuldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2004 yılından bu yana Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Tiyatro Festivali’nin 19’uncusu Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen açılış gecesiyle başladı. Polonya- Türkiye ilişkilerinin 600. yıldönümü kutlamalar kapsamında Adam Mickiewicz Enstitüsü’ne bağlı dijital bir platform Culture.pl işbirliğiyle Polonya çıkarmasının yaşandığı festivalin açılışında Polonya tiyatrosunun genç ve yenilikçi yönetmeni Grzegorz Jarzyna’ya onur ödülü sunuldu. Grzegorz Jarzyna’ya ödülünü, kendisinin yönettiği ‘Ne Yaptıysak Nafile…’ oyununun ilk gösterimi sonrasında, İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz takdim etti. Polonya edebiyatının ödüllü yazarı Dorota Maslowska’nın yazdığı ‘Ne Yaptıysak Nafile…’, 10 Mayıs Cumartesi günü 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Klasik tiyatro yapıtlarının oldukça cesur denilebilecek yeni uyarlamalarıyla ünlenen Grzegorz Jarzyna, Avrupa ’nın tanınmış romanlarını Varşova’da sahneye uyarlaması ve güncel “kışkırtıcı” metinleri sahnelemesiyle tanınıyor. Bugüne kadar sahnelediği oyunlarla birçok ödüle layık görülen Jarzyna, 1998 yılında sanat yönetmeni olduğu Varşova merkezli Teatr Rozmaitosci’ni, Avrupa’nın en yenilikçi ve progresif tiyatrolarından biri olan TR Warszawa’ya dönüştürdü. Jarzyna şu anda TR Warszawa’nın sanat yönetmenliğini ve aynı zamanda 2006’da başladığı kurumun genel müdürlüğü görevini sürdürüyor. Operayla da ilgilenen ve özellikle genel ahlakın paramparça hale getirilip ayaklar altına alındığı ve iğfal edildiği prodüksiyonlara da (Macbeth, 2005 – Shakespeare) imza atan Jarzyna, aynı zamanda The European Capital of Culture-RUHR programı kapsamında Odyssey Europa projesine dahil edilen altı Avrupalı yönetmenden biri.



Grzegorz Jarzyna ile söyleşi

Grzegorz Jarzyna, festival izleyicisiyle ayrıca bir söyleşide buluşacak. Yönetmenin The Tropical Craze’den bölümlerin gösterileceği söyleşide, katılımcılar, sorularıyla hem Jarzyna’yı hem de son dönem Polonya tiyatrosunu daha yakından tanıma fırsatını yakalayabilecekler. Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Kerem Karaboğa’nın yapacağı söyleşinin ardından Grzegorz Jarzyna’nın Edinburgh Festivali’nde büyük beğeni toplayan oyunu 2007: Macbeth’in de DVD gösterimi ücretsiz yapılacak. 11 Mayıs Pazar akşamı Salon’da saat 17.30’da söyleşi, 20.30’da ise film gösterimi başlayacak. Katılım için, rezervasyon@iksv.org adresine e-posta göndererek onay almak gerekiyor.



Dracula’dan esinlenen “Nosferatu”

Yine Grzegorz Jarzyna’nın yazıp yönettiği ve TR Warszawa ile Teatr Narodowy tiyatrosunun sahneleyeceği bir diğer oyun ise ‘Nosferatu’ olacak. Grzegorz Jarzyna’nın Bram Stoker’ın gotik öyküsü Dracula romanından esinlenerek sinemanın görsel öğeleriyle zenginleştirerek sahneye aktardığı oyunda gerçeklik ve bilinçaltı arasında yaşanan gelgitler sahne diliyle ortaya koyuluyor. ‘Nosferatu’, insanın doğasına derinden kök salmış olan o açıklanamayana karşı duyulan korku ile dünyamızın şu anda varmış olduğu o gururlu ve kendinden pek emin görünen bilimsel, teknolojik ve dijital seviye arasındaki kıyasıya çatışmayı ele alıp işliyor. Oyun boyunca sergilenen olaylarda ise karakterlerin tümü, rasyonelliğin sınırlarını adeta zorlayarak ve insanın gerçek hayatta içine girip saklandığı tüm siperleri yerle bir ederek, salt sapkınlığın ve çılgınlığın hâkim olduğu bir dünyayı gözler önüne seriyorlar.

Popüler kültürün ikonuna dönüşen Dracula ve vampir öykülerinin bu kez tiyatro sahnesinde farklı bir dille seyircinin karşısına çıkacağı ‘Nosferatu’, 13 Mayıs Salı ve 14 Mayıs Çarşamba akşamları 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde olacak. Lehçe olan oyunlar Türkçe üstyazıyla izlenebilecek.