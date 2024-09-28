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Harry Potter serisinin Profesör McGonagall'ı Maggie Smith yaşamını yitirdi
Harry Potter'daki Minerva McGonagall rolüyle hafızalara kazınan Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti.
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Harry Potter severlerini bir üzen haber geldi. Harry Porter serisinin profesörü McGonagall'ı Maggie Smith 86 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun hayatını kaybettiğini ailesi tarafından kamuoyuna duyuruldu.
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Yapılan açıklamada aile üyeleri “Büyük bir üzüntüyle Dame Maggie Smith’in ölümünü duyurmak zorundayız” İfadelerini kullandı.
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1934 doğumlu Smith, İngiltere'de yaşıyordu. Kariyerine küçük tiyatro deneyimleri ile çok genç yaşta adım attı.
Fotoğraf: Getty
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İngiliz sahne ve sinemasının efsane ismi, kariyeri boyunca iki Oscar kazandı: 1970'te The Prime of Miss Jean Brodie ve 1979'da California Suite.